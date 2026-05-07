7 de mayo de 2026 - 19:47

La OMS descarta riesgo de pandemia tras brote mortal de hantavirus en un crucero

Las autoridades sanitarias aclaran que el virus no se propaga como el COVID-19 y que el riesgo para el público general es bajo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no existe riesgo de pandemia por los casos de hantavirus en un crucero&nbsp;

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no existe riesgo de pandemia por los casos de hantavirus en un crucero 

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el brote de hantavirus registrado en el crucero en el Océano Atlántico no representa el inicio de una pandemia similar a la de COVID-19.

Leé además

Alerta en Bariloche por un caso de hantavirus: el paciente permanece internado y su familia aislada

Alerta en Bariloche por un caso de hantavirus: un hombre permanece internado y aislaron a su familia

Por Redacción Sociedad
Los posibles casos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius se elevan a nueve.

Los posibles casos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius se elevan a nueve

Por Redacción Mundo

Maria Van Kerkhove, jefa de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la organización, subrayó que la situación actual es muy diferente a la de hace seis años, dado que el hantavirus no se propaga de la misma forma que el coronavirus.

crucero hantavirus

El crucero, que partió de Argentina hace tres semanas con destino final a las islas Canarias, transportaba a uno de los pacientes afectados que ahora recibe atención en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El Director Regional de la OMS para Europa, el Dr. Hans Henri P. Kluge, aseguró que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo y que no existe necesidad de entrar en pánico ni de imponer restricciones de viaje.

Kluge destacó la importancia de la colaboración internacional en emergencias sanitarias y agradeció el rápido apoyo de las autoridades sudafricanas en la atención de un paciente del Reino Unido.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que la agencia está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos y realizando una evaluación de riesgo completa para proteger la salud pública.

Estas acciones de respuesta coordinada se han notificado a los contactos nacionales de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, el tratado que rige la gestión de emergencias que cruzan fronteras.

Científicamente, las infecciones por hantavirus se consideran poco frecuentes y de difícil transmisión entre humanos. La mayoría de los casos ocurren por la exposición a roedores infectados, específicamente a través de sus heces, saliva o excrementos.

Aunque algunos pacientes pueden desarrollar síntomas respiratorios graves y potencialmente mortales, los expertos de la OMS reiteran que la mayoría de las cepas no se transmiten de persona a persona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hantavirus genera preocupación a nivel mundial. La OMS explica que la prevención es clave para evitar posibles brotes. 

Hantavirus: cómo se transmite la cepa Andes y por qué preocupa a nivel mundial

Por Redacción Sociedad
La azafata investigada por un posible caso de hantavirus pertenece a la aerolínea KLM, de Países Bajos. 

Investigan un posible caso de hantavirus en una azafata que tuvo contacto con una mujer fallecida

Por Redacción Mundo
Fotografía cedida por la Presidencia de Brasil de su mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, saludando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca este jueves, en Washington (Estados Unidos). Lula afirmó que la reunión que tuvo con Trump sirvió para dar un paso importante en la relación entre ambos países.

Lula da Silva y Trump mostraron sintonía tras meses de tensión: "Hablamos de temas que parecían tabú"

Por Redacción Mundo
Nueva ley de discapacidad en Italia: qué cambia. 

Nueva evaluación de discapacidad: quiénes quedan excluidos de las nuevas normas y qué hacer

Por Cristian Reta