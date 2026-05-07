La OMS descarta riesgo de pandemia tras brote mortal de hantavirus en un crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el brote de hantavirus registrado en el crucero en el Océano Atlántico no representa el inicio de una pandemia similar a la de COVID-19.

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Maria Van Kerkhove, jefa de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la organización, subrayó que la situación actual es muy diferente a la de hace seis años, dado que el hantavirus no se propaga de la misma forma que el coronavirus.

El balance actual es de tres personas fallecidas y otras tres enfermas a bordo de la embarcación , la cual se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde .

El crucero, que partió de Argentina hace tres semanas con destino final a las islas Canarias, transportaba a uno de los pacientes afectados que ahora recibe atención en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El Director Regional de la OMS para Europa, el Dr. Hans Henri P. Kluge, aseguró que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo y que no existe necesidad de entrar en pánico ni de imponer restricciones de viaje.

Kluge destacó la importancia de la colaboración internacional en emergencias sanitarias y agradeció el rápido apoyo de las autoridades sudafricanas en la atención de un paciente del Reino Unido.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que la agencia está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos y realizando una evaluación de riesgo completa para proteger la salud pública.

Estas acciones de respuesta coordinada se han notificado a los contactos nacionales de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, el tratado que rige la gestión de emergencias que cruzan fronteras.

Científicamente, las infecciones por hantavirus se consideran poco frecuentes y de difícil transmisión entre humanos. La mayoría de los casos ocurren por la exposición a roedores infectados, específicamente a través de sus heces, saliva o excrementos.

Aunque algunos pacientes pueden desarrollar síntomas respiratorios graves y potencialmente mortales, los expertos de la OMS reiteran que la mayoría de las cepas no se transmiten de persona a persona.