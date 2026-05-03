3 de mayo de 2026 - 18:06

Investigan tres muertes por hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia

La OMS confirmó al menos un caso de hantavirus y otros están en estudio. Hay pasajeros bajo observación y se evalúan medidas sanitarias.

Tres muertos por posible hentavirus en un crucero entre Argentina y Cabo Verde.

Tres muertos por posible hentavirus en un crucero entre Argentina y Cabo Verde.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico y se investiga un posible brote de Hantavirus a bordo de un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

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El episodio ocurrió en el buque MV Hondius, una embarcación de expedición polar que transportaba alrededor de 170 pasajeros y 70 tripulantes.

Casos confirmados y en estudio

Según informó la Organización Mundial de la Salud, al menos uno de los fallecidos fue diagnosticado con hantavirus, mientras que otros casos permanecen bajo análisis epidemiológico.

Los primeros síntomas se habrían manifestado durante el viaje, y con el correr de los días se detectaron nuevos cuadros compatibles con la enfermedad. Además de las víctimas fatales, varias personas continúan bajo observación médica.

Ante la situación, las autoridades evalúan implementar medidas de aislamiento para algunos pasajeros y reforzar los controles a bordo, con el objetivo de evitar nuevos contagios.

El crucero permanece bajo seguimiento sanitario internacional, mientras organismos especializados monitorean la evolución de los casos.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros graves que afectan el sistema respiratorio. Si bien el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre su alta tasa de mortalidad, lo que genera especial preocupación en contextos cerrados como una embarcación.

En este caso, el episodio encendió alertas a nivel global por la posibilidad de nuevos casos dentro del barco y por las características del viaje, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance del brote.

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