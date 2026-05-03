Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo antes del inicio de la semana laboral

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que se registró una mínima de 10°C este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

La provincia de Mendoza atraviesa un mayo con condiciones típicas de otoño, y este domingo 3 no será la excepción. De acuerdo con la información brindada por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada de "tiempo bueno" con una atmósfera estable que invitará a disfrutar de las actividades al aire libre antes del comienzo de la semana laboral.

Para hoy, el pronóstico indica que el cielo se mantendrá con poca nubosidad. Tras una madrugada fría, el termómetro iniciará una curva de ascenso hasta alcanzar una máxima de 20°C. Esta amplitud térmica obligará a los mendocinos a mantener el sistema de "capas" en el vestuario: abrigo temprano y ropa liviana hacia la tarde.

En cuanto a la dinámica de los vientos, se prevén brisas leves del sector noreste. Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana del SMN no ha emitido alertas por fenómenos de intensidad (como viento Zonda o tormentas) para el llano ni para las zonas de precordillera, lo que asegura una jornada de absoluta calma meteorológica.

Situación en Alta Montaña

En la zona de cordillera, las condiciones también son favorables. Se espera un cielo mayormente despejado con vientos moderados, lo que permite la operatividad normal del Paso Internacional Cristo Redentor. No obstante, se recomienda a los viajeros consultar el estado de las rutas y los horarios de apertura de las barreras antes de emprender el viaje hacia Chile.