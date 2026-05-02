2 de mayo de 2026 - 09:03

Tras el Zonda, baja la temperatura en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado

Las condiciones meteorológicas cambiaron con respecto al feriado de ayer. De cuánto será la máxima.

Tras el Zonda, baja la temperatura en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Tras el Zonda, baja la temperatura en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un viernes con calor y presencia de viento Zonda en diversas zonas de la provincia, este sábado 2 de mayo las condiciones meteorológicas cambiarán con el ingreso de aire más fresco que se prolongará durante el fin de semana largo.

Leé además

leon gieco vuelve a mendoza con un show intimo y familiar

León Gieco vuelve a Mendoza con un show íntimo y familiar
Alta tecnología. Monitoreo y análisis de información meteorológica en un entorno de trabajo digital utilizado para la elaboración de pronósticos.

Meteorología en los tiempos de la Inteligencia Artificial

Pronóstico para el sábado

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad variable y un notable descenso de la temperatura. Los vientos serán leves y soplarán desde el noreste, mientras que en la zona de cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima será de 19°C, mientras que la mínima que se situó en los 8°C durante las primeras horas de la mañana.

Cómo sigue el domingo

Para el cierre del fin de semana, el pronóstico indica condiciones similares, pero con una ligera tendencia al ascenso térmico. El domingo se presentará con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. La máxima llegará a los 20°C, mientras que la mínima será de 10°C. En Cordillera habrá poca nubosidad.

El estado de los pasos Internacionales

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también está habilitado, pero piden precaución ya que en la RN 145 hay algunos sectores en reparación. Los horarios del Paso:

  • Salida de Argentina de 09:00 a 18:00 horas.
  • Entrada a Argentina de 09:00 a 19:00 horas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza ofrece condiciones únicas para el desarrollo de cultivos hidropónicos.

Gabriel Lirosi: "Mendoza tiene ventajas espectaculares para la hidroponía en Argentina"

Se viene un sábado algo nublado y con tempertura en baja.

Pronóstico para Mendoza: se acaban los días agradables y entra un frente frío desde este sábado

Adultos mayores: un nuevo hogar Santa Marta, capacitaciones y el regredo de las residencias en geriatría

Quieren vender el terreno del Hogar Santa Marta y usarlo para pagar una nueva residencia para adultos mayores

Violencia en escuelas de Mendoza: un alumno fue a clases con un cuchillo

Máxima alarma en un escuela de Capital: un alumno de primaria entró con un cuchillo en la mochila