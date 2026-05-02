Las condiciones meteorológicas cambiaron con respecto al feriado de ayer. De cuánto será la máxima.

Tras el Zonda, baja la temperatura en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Luego de un viernes con calor y presencia de viento Zonda en diversas zonas de la provincia, este sábado 2 de mayo las condiciones meteorológicas cambiarán con el ingreso de aire más fresco que se prolongará durante el fin de semana largo.

Pronóstico para el sábado Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad variable y un notable descenso de la temperatura. Los vientos serán leves y soplarán desde el noreste, mientras que en la zona de cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima será de 19°C, mientras que la mínima que se situó en los 8°C durante las primeras horas de la mañana.

Cómo sigue el domingo Para el cierre del fin de semana, el pronóstico indica condiciones similares, pero con una ligera tendencia al ascenso térmico. El domingo se presentará con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. La máxima llegará a los 20°C, mientras que la mínima será de 10°C. En Cordillera habrá poca nubosidad.

El estado de los pasos Internacionales La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también está habilitado, pero piden precaución ya que en la RN 145 hay algunos sectores en reparación. Los horarios del Paso: