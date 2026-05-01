Quieren vender el terreno del Hogar Santa Marta y usarlo para pagar una nueva residencia para adultos mayores

Entre los principales anuncios del gobernador Alfredo Cornejo durante su discurso de apertura de sesiones extraordinarias en la Legislatura de Mendoza, dejó algunos que son claves para los adultos mayores y la tercera edad en Mendoza.

Máxima alarma en un escuela de Capital: un alumno de primaria entró con un cuchillo en la mochila

Uno de los más resonantes tiene que ver con el futuro del hogar Santa Marta , dependiente de la Provincia y donde actualmente residen más de 60 personas . Según anunció Cornejo, la Provincia no descarta poner a la venta el terreno donde funciona actualmente -en calle Boulogne Sur Mer, en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza - para, con ese dinero, afrontar la construcción de una nueva residencia para adultos mayores.

“Enviaremos una ley a la Legislatura para disponer del terreno donde está situado el hogar Santa Marta y así poder construir un nuevo hogar con mejores servicios para nuestros abuelos”, afirmó Cornejo.

El director de Adultos Mayores, Lucas Luppo, brindó mayores detalles a Los Andes sobre esta propuesta que, de acuerdo a sus palabras, busca que la Provincia pueda tener una residencia con mayor capacidad para personas de la tercera edad, con instalaciones cómodas y óptimos servicios "gastando la menor cantidad de dinero posible en su construcción".

"La idea es llamar a licitación o concurso abierto con el anuncio de que necesitamos una nueva residencia con un mínimo de 120 plazas. Entonces, a quienes se presenten, se les va a ofrecer el terreno de calle Boulogne Sur Mer como parte de pago para esa nueva residencia que, si el propio oferente quiere, se puede construir allí mismo o no", explicó el funcionario.

De hecho, aclaró que los oferentes pueden ofrecer otros terrenos alternativos -como parte de la propuesta- o que, incluso, la propia Provincia puede llegar a poner a disposición otro terreno. Al "pagar" esta nueva residencia con el terreno del actual hogar -en una zona residencial y donde el metro cuadrado cotiza a un valor por demás alto-, la estrategia del Gobierno es gastar la menor cantidad posible de dinero en la nueva residencia.

"Lo que hoy se necesita es una residencia con esas 120 plazas y con buena complejidad, sin importar si está sobre calle Boulogne Sur Mer o no. Se necesitan condiciones", resumió Luppo.

Así es la propuesta para el nuevo hogar Santa Marta en Mendoza

Actualmente, el Hogar Santa Marta es un edificio de más de 120 años, en una locación privilegiada -frente al Parque San Martín- y que ha sido acondicionado en reiteradas oportunidades. Allí se alberga a más de 63 personas y, según explicó el director de Adultos Mayores, tiene algunas falencias -típicas de su antigüedad- y permanentemente hay que "echarle plata" para tenerlo en condiciones.

Una visita al Hogar Santa Marta Una visita al Hogar Santa Marta

Para avanzar con la propuesta de Cornejo, primero se necesita de una ley específica. Porque el inmueble se encuentra bajo el dominio de la dirección de Biodiversidad y Ecoparque (ex Dirección de Parques), mientras que el funcionamiento operativo está bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Una vez que se haga el traspaso entre carteras, hay que avanzar también en la quita del dominio público del terreno para, de ese modo, poder avanzar en la venta del inmueble -como terreno- a un privado.

"Estamos en un contexto en el, como contrapartida a una natalidad que baja, crece la expectativa de vida. Por ello es que estas medidas apuntan a priorizar a los adultos mayores", siguió Luppo.

Servicios de internación especializados y vuelta de residencias en geriatría

En su discurso en la Legislatura, Cornejo hizo hincapié en que, en Mendoza -y al igual que en el país y en el mundo, se está "invirtiendo su pirámide poblacional”. Y es ante esta realidad que justifica la necesidad de adaptar la estructura sanitaria. En esa línea, y en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el gobernador destacó que la Provincia avanza en una serie de medidas que apuntan a reconfigurar el sistema de salud con foco en este sector.

Además del nuevo Hogar Santa Marta, el gobernador se detuvo en otros pilares de esta transformación más amplia, y que incluye la creación de servicios de internación especializados en hospitales públicos, la adecuación de protocolos de atención y la implementación de unidades geriátricas de agudos y de psicogeriatría.

“Hemos desarrollado el programa de formación para que en 2026 volvamos a tener la residencia en geriatría y gerontología en Mendoza”, dijo Cornejo.

Portadas Canva (61) Audifonos para adultos mayores: por qué en Suecia se busca que sean más baratos.

"Hace años que no hay residencia en geriatría, hay una falencia y la estamos viendo hoy. Por eso la idea es retomarlas", reforzó el director de Adultos Mayores

Un sistema de salud adaptado a una nueva realidad

En la misma sintonía, el Ministerio de Salud de Mendoza puso en marcha la Coordinación de Atención Sanitaria Integral a las Personas Mayores, un área destinada a responder a las necesidades de la población mayor de 65 años en toda la provincia.

El objetivo es mejorar la calidad de atención, fortalecer la prevención y generar redes de contención tanto a nivel domiciliario como institucional. Todo esto, en un escenario donde el crecimiento de este grupo etario exige nuevas respuestas del Estado.

Entre las principales medidas se destacan la capacitación anual en geriatría para médicos de centros de salud y hospitales, la formación en urgencias y emergencias geriátricas para profesionales y personal del SEC, la creación de unidades geriátricas de mediana estancia para rehabilitación, la implementación de espacios diferenciados para adultos mayores en hospitales y la promoción de “Ciudades amigables para las personas mayores”

Desde la cartera sanitaria subrayaron que la iniciativa busca no solo ampliar servicios, sino también impulsar un cambio cultural en la forma de abordar el envejecimiento.