Venden por USD 850 mil el histórico Rincón Suizo: así es la icónica propiedad camino a Cacheuta

El pasado lunes 6 de abril se puso en venta uno de los establecimientos gastronómico y turístico más tradicional de Mendoza: el Rincón Suizo . El icónico complejo, ubicado en la Ruta Panamericana, fue tasado en 850.000 dólares .

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La propiedad cuenta con más de una hectárea de terreno y aseguran que está "lista para seguir funcionando", con una infraestructura que combina la gastronomía con el alojamiento.

En diálogo con Los Andes , la corredora inmobiliaria Florencia García brindó detalles sobre los motivos de la venta y las condiciones del negocio. Según explicó, los actuales propietarios son personas mayores que no pertenecen al rubro gastronómico, razón por la cual han decidido transferir el predio.

Sobre la oferta, dijo que el precio de 850.000 dólares , que incluye todo el restaurante con el fondo de comercio, más 4 propiedades, 1 taller, 1 depósito, 2 domos, piscina, granja y juegos para los niños, es negociable y se recibe permuta de vehículo e incluso hay opciones de financiación .

Luego, García destacó que hay muchísimo potencial de expansión y desarrollo dentro del predio que cuenta con aproximadamente 13.000m2 , lleno de fauna y flora.

En cuanto a las condiciones de las instalaciones señaló que los actuales dueños hicieron mejoras en estos 5 años que la propiedad lleva en sus manos, pero que "siempre hay más por hacer". Además, nos reveló que ya hay varios interesados, pero por el momento ninguna propuesta firme.

RIncón Suizo 3 Se vende un pedazo de Suiza en Mendoza: el histórico restaurante busca nuevo dueño.

La compra incluye al personal actual, quienes son considerados una pieza fundamental del Rincón Suizo que le dan la impronta al emblemático lugar.

Qué incluye la venta del Rincón Suizo

Según los detalles brindados por la inmobiliaria a cargo de la operación, el comprador adquirirá un predio que incluye:

Un restaurante totalmente equipado.

Alojamiento compuesto por cabañas independientes, dos casas para vivienda o alquiler turístico y domos tipo glamping.

Espacios recreaticos con piscina, amplios espacios verdes y una granja propia.

Este viernes, a las 12 del mediodía, realizarán un Open House en el Rincón Suizo con una recepción, degustación y recorrido de la propiedad.

rincón suizo

La historia del Rincón Suizo

La historia de este lugar se remonta a 1974, cuando un ciudadano suizo oriundo de Berna, de apellido Hodel, encuentra agua de montaña en Blanco Encalada, y a unos 200 metros de altura, decide construir su casa en un terreno que no era de su propiedad.

Diez años después, en 1984, Hodel abandona esa propiedad, pero aprovechando la ocasión erigió sobre terreno propio la estructura que hoy conocemos, utilizando piedras, madera y troncos de la zona, donde también plantó árboles frutales y una amplia variedad de pinos.

rincón suizo venta El restaurante del lugar se vende se vende completamente amueblado con comedor principal, terraza exterior, 3 baños y trastero en el sótano. Equipamiento gastronómico completo: mobiliario, vajilla, frigoríficos, máquinas y utensilios.

Al tiempo Hodel fundó una pequeña colonia suiza tras traer a seis familias desde Europa (unas 20 personas), para quienes construyó casas de madera. En aquel entonces, los habitantes de la colonia elaboraban artesanalmente desde los licores hasta las famosas tortas y ensaladas que introdujeron sabores europeos en el paladar mendocino.