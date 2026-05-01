Sube la temperatura y rige alerta amarilla por viento Zonda: qué zonas afecta.

Tras un jueves fresco y agradable en Mendoza, para este viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador , se prevé una ascenso en la temperatura y viento Zonda en algunas zonas de Mendoza.

Vuelven los días otoñales a Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles y de cuánto será la máxima

Contingencias Climáticas anticipa que en la jornada de inicio de este finde largo habrá tiempo bueno con un leve ascenso de la temperatura y vientos leves del este. Se espera que la máxima escale hasta los 25°C , tras una mínima que se situó en los 8°C durante las primeras horas de la mañana.

Pese a las condiciones generales de buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda . El fenómeno afectará principalmente a zona sur de Valle de Uco y zona baja de Malargüe.

Además, se prevé el ingreso de viento sur , el cual afectará a las zonas sur, norte y este de la provincia.

El pronóstico para el sábado

La tregua del calorcito durará poco. Para el sábado, anticipan un día algo nublado con un marcado descenso de la temperatura. Los vientos rotarán hacia el noreste con intensidad leve, mientras que en la zona de cordillera se presentará un cielo poco nuboso. La máxima llegará a los 19°C, mientras que la mínima será de 8°C.

El estado de los pasos Internacionales

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también está habilitado, pero piden precaución ya que en la RN 145 hay algunos sectores en reparación. Los horarios del Paso: