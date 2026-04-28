Vuelven los días otoñales a Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles y de cuánto será la máxima

Para los próximos días en Mendoza se espera tiempo agradable, sin grandes variaciones en la temperatura. La máxima rondará los 25°C, mientras que la mínima continuará siendo baja.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.
Para los próximos días en Mendoza se espera tiempo agradable, sin grandes variaciones en la temperatura. La máxima rondará los 25°C, mientras que la mínima continuará siendo baja.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica buen tiempo con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 6°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera del sur provincial se anticipan precipitaciones.
El jueves 30 de abril se espera buen tiempo con poco cambio de la temperatura. La máxima será de 23°C y la mínima de 7°C, con vientos moderados del sector sur. Para el viernes, por su parte, se mantiene la misma temperatura.