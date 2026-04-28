Vuelven los días otoñales a Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles y de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Para los próximos días en Mendoza se espera tiempo agradable, sin grandes variaciones en la temperatura. La máxima rondará los 25°C, mientras que la mínima continuará siendo baja.

Cómo estará el tiempo los próximos días La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica buen tiempo con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 6°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera del sur provincial se anticipan precipitaciones.