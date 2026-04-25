Se espera un domingo con buen tiempo y baja de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la mínima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y poco nublado en la zona de cordillera.

Pronóstico en Mendoza: Zonda débil, ingreso de frente frío y tormentas con granizo

Para este domingo 26 de abril está pronosticada una jornada con descenso de la temperatura y viento del sector sur en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado agradable durante la tarde, este domingo anticipan una jornada con poca nubosidad. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 11°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento en los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Martín, Rivadavia, La Paz y Junín.

Alerta por vientos

Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes está prevista una jornada con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales. Mientras que en la zona de cordillera anticipan precipitaciones. La máxima será de 20°C y la mínima de 6°C.