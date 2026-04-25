Se espera un domingo con buen tiempo y baja de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la mínima

Para este domingo 26 de abril está pronosticada una jornada con descenso de la temperatura y viento del sector sur en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y poco nublado en la zona de cordillera.
Para este domingo 26 de abril está pronosticada una jornada con descenso de la temperatura y viento del sector sur en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
Luego de un sábado agradable durante la tarde, este domingo anticipan una jornada con poca nubosidad. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 11°C.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento en los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Martín, Rivadavia, La Paz y Junín.
Para el lunes está prevista una jornada con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales. Mientras que en la zona de cordillera anticipan precipitaciones. La máxima será de 20°C y la mínima de 6°C.
El martes seguirá en ascenso de la temperatura, pero la mínima seguirá siendo baja y parcial nublado en la cordillera. La máxima será de 23°C y la mínima de 8°C.