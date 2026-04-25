25 de abril de 2026 - 20:46

Se espera un domingo con buen tiempo y baja de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la mínima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos del sector sur y poco nublado en la zona de cordillera.

Pronóstico en Mendoza: Zonda débil, ingreso de frente frío y tormentas con granizo

Pronóstico en Mendoza: Zonda débil, ingreso de frente frío y tormentas con granizo

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 26 de abril está pronosticada una jornada con descenso de la temperatura y viento del sector sur en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

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Luego de un sábado agradable durante la tarde, este domingo anticipan una jornada con poca nubosidad. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 11°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento en los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Martín, Rivadavia, La Paz y Junín.

Alerta por vientos

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el lunes está prevista una jornada con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales. Mientras que en la zona de cordillera anticipan precipitaciones. La máxima será de 20°C y la mínima de 6°C.

El martes seguirá en ascenso de la temperatura, pero la mínima seguirá siendo baja y parcial nublado en la cordillera. La máxima será de 23°C y la mínima de 8°C.

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