Las condiciones meteorológicas para este fin de semana largo se mantendrán a lo largo de los próximos días.

Sábado con frío, precipitaciones y alerta amarilla por nevadas: el pronóstico para el fin de semana largo.

El fin de semana largo comenzó en Mendoza con una mañana fría y nublada, situación similar a lo que viene ocurriendo en los últimos días. Las bajas temperaturas y la abundante nubosidad continuarán durante gran parte del fin de semana, mientras que en la cordillera se esperan nevadas.

Contingencias Climáticas pronosticó para este sábado una jornada mayormente nublada, con predominio de vientos del sector sur, descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas en sectores del llano. Además, anticipó nevadas en alta montaña.

La temperatura mínima fue de 7°C, mientras que la máxima prevista para la jornada alcanzará los 12°C.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de la alta montaña mendocina.

mapa_alertas Alerta amarilla por nevadas para este sábado en Mendoza. SMN El pronóstico para el domingo y lunes Para el domingo, el pronóstico indica condiciones algo más estables, con cielo parcialmente nublado y predominio de vientos del sector norte. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con una mínima de 7°C y una máxima estimada en 12°C.