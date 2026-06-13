13 de junio de 2026 - 09:11

Sábado con frío, precipitaciones y alerta amarilla por nevadas: el pronóstico para el fin de semana largo

Las condiciones meteorológicas para este fin de semana largo se mantendrán a lo largo de los próximos días.

Sábado con frío, precipitaciones y alerta amarilla por nevadas: el pronóstico para el fin de semana largo.

Sábado con frío, precipitaciones y alerta amarilla por nevadas: el pronóstico para el fin de semana largo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fin de semana largo comenzó en Mendoza con una mañana fría y nublada, situación similar a lo que viene ocurriendo en los últimos días. Las bajas temperaturas y la abundante nubosidad continuarán durante gran parte del fin de semana, mientras que en la cordillera se esperan nevadas.

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Contingencias Climáticas pronosticó para este sábado una jornada mayormente nublada, con predominio de vientos del sector sur, descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas en sectores del llano. Además, anticipó nevadas en alta montaña.

La temperatura mínima fue de 7°C, mientras que la máxima prevista para la jornada alcanzará los 12°C.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de la alta montaña mendocina.

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Alerta amarilla por nevadas para este s&aacute;bado en Mendoza.

Alerta amarilla por nevadas para este sábado en Mendoza.

El pronóstico para el domingo y lunes

Para el domingo, el pronóstico indica condiciones algo más estables, con cielo parcialmente nublado y predominio de vientos del sector norte. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con una mínima de 7°C y una máxima estimada en 12°C.

En tanto, para el feriado del lunes 15 de junio se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. Contingencias Climáticas anticipa una jornada con poca nubosidad, vientos leves del sector sur y un leve ascenso de la temperatura. La mínima prevista será de 6°C y la máxima alcanzará los 13°C.

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