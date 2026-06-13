13 de junio de 2026 - 20:38

Continúa el tiempo fresco en Mendoza: el pronóstico para este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una mínima de 3°C. Paso Cristo Redentor habilitado de 9 a 21.

Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 13 de junio, está pronosticada una jornada fresca y poco cambio de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

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Luego de un sábado nublado y fresco, para este domingo está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 12°C y la mínima será de 3°C.

En la zona de cordillera se espera una jornada estable. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado de 9 a 21 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes feriado anticipan una jornada con poca nubosidad, vientos del sector sur y un leve aumento en la temperatura. La máxima será de 14°C y la mínima de 6°C.

Mientras que el martes está prevista una jornada con poca nubosidad y donde seguirán los vientos del sector sur. La máxima será de 16°C y la mínima de 5°C.

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