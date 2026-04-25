Tras las lluvias y el granizo, así estará el tiempo este sábado

Las precipitaciones y caída de granizo en diversos sectores de Mendoza en las primeras horas de este sábado sorprendió a muchos. Sin embargo, tras la tormenta, el pronóstico indica que las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse en lo que resta de la jornada.

Buen tiempo en Mendoza en plena temporada de otoño: cuál será la máxima para este viernes

Se espera un sábado con buen tiempo y descenso de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas , para este sábado se espera un cielo con nubosidad variable y un descenso de la temperatura . Durante la madrugada se registraron las últimas lluvias, dando paso a vientos moderados del sector sur que rotarán hacia el noreste durante el día.

La máxima para para hoy alcanzará los 21°C , mientras que la mínima fue de 12°C . En alta montaña estará parcialmente nublado.

El pronóstico anticipa un domingo algo nublado con un nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados provenientes del sur. La máxima está estimada en 18°C y la mínima en 11°C .

El estado de los pasos Internacionales

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también está habilitado, pero piden precaución ya que en la RN 145 hay algunos sectores en reparación. Los horarios del Paso: