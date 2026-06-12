Zonda, nieve en la montaña y lluvias en el llano: el combo para el fin de semana largo en Mendoza

El lunes 15 será feriado por el traslado del homenaje al general Güemes. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Se viene un nuevo fin de semana largo, por lo que es conveniente prestar atención al pronóstico del tiempo para Mendoza. Desde este viernes y hasta el lunes convivirán distintos fenómenos como viento Zonda, nevadas en la cordillera y lluvias en el llano.

Recordemos que el lunes 15 de junio será feriado nacional por el traslado del homenaje al general Don Martín Miguel de Güemes, original del 17.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este viernes 12: "Parcialmente nublado, con probables neblinas matinales, predominio de los vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Viento Zonda en precordillera y en Malargüe". Después de una mínima de 6°C, la máxima se ubicará en los 17°C.

En cuanto al sábado, la gran novedad serán las lluvias en el área metropolitana.

Además, ese día habrá que prestar atención a la situación en Alta Montaña y si vuelve a cerrar el paso Cristo Redentor: "Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 12°C.