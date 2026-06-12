12 de junio de 2026 - 07:51

Zonda, nieve en la montaña y lluvias en el llano: el combo para el fin de semana largo en Mendoza

El lunes 15 será feriado por el traslado del homenaje al general Güemes. Los detalles del pronóstico del tiempo.

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Se viene un nuevo fin de semana largo, por lo que es conveniente prestar atención al pronóstico del tiempo para Mendoza. Desde este viernes y hasta el lunes convivirán distintos fenómenos como viento Zonda, nevadas en la cordillera y lluvias en el llano.

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La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este viernes 12: "Parcialmente nublado, con probables neblinas matinales, predominio de los vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Viento Zonda en precordillera y en Malargüe". Después de una mínima de 6°C, la máxima se ubicará en los 17°C.

En cuanto al sábado, la gran novedad serán las lluvias en el área metropolitana.

Además, ese día habrá que prestar atención a la situación en Alta Montaña y si vuelve a cerrar el paso Cristo Redentor: "Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 12°C.

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Respecto al domingo, el pronóstico anticipa: "Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con poco cambio de la temperatura". Tras una mínima de 7°C, la máxima repetirá los 12°C.

Ya el lunes feriado, se espera "poca nubosidad, predominio de los vientos del sector sur, con leve ascenso de la temperatura". La mínima rondará los 6°C, mientras que la máxima llegará a los 13°C.

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