1 de agosto de 2026 - 10:30

El viento Zonda dejó 112 incidentes en Mendoza: hubo incendios, árboles y postes caídos y una persona herida

El relevamiento de Defensa Civil comprende las novedades registradas entre el viernes y las 6.30 de este sábado. Guaymallén fue el departamento más afectado, con 33 intervenciones.

El viento Zonda dejó 112 incidentes en Mendoza: hubo incendios, árboles y postes caídos y una persona herida.

El viento Zonda dejó 112 incidentes en Mendoza: hubo incendios, árboles y postes caídos y una persona herida.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El intenso viento Zonda que afectó a gran parte de Mendoza durante la jornada del viernes dejó un saldo de 112 intervenciones en distintos puntos de la provincia, según el primer relevamiento difundido por la Dirección Provincial de Defensa Civil.

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De acuerdo con el organismo, el fenómeno tuvo distinta intensidad en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Sur y alta montaña, por lo que se mantiene el monitoreo permanente de la situación.

Guaymallén, el departamento con más intervenciones

El departamento más afectado fue Guaymallén, donde se registraron 33 intervenciones, entre ellas 10 árboles caídos, dos ramas desprendidas, nueve postes caídos, 12 incendios de campo y una persona lesionada.

En segundo lugar se ubicó Tunuyán, con 25 novedades, que incluyeron 13 árboles caídos, cuatro postes derribados y ocho incendios de campo.

También se destacaron Las Heras, con 12 intervenciones (cinco árboles caídos, un poste caído y seis incendios de campo), y Lavalle, con 10 (dos postes caídos y ocho incendios de campo).

Relevamiento de novedades por viento Zonda

CAPITAL:

  • Árbol caído: 01

Total: 01

LAS HERAS:

  • Árbol caído: 05
  • Poste caído: 01
  • Incendio de campo: 06
  • Total: 12

LUJÁN:

  • Poste caído: 01
  • Incendio de campo: 03

Total: 04

GUAYMALLÉN:

  • Árbol caído: 10
  • Rama caída: 02
  • Poste caído: 09
  • Persona lesionada: 01
  • Incendio de campo: 12

Total: 33

GODOY CRUZ:

  • Incendio de campo: 01

Total: 01

MAIPÚ:

  • Incendio de campo: 03

Total: 03

RIVADAVIA:

  • Incendio de campo: 01

Total: 01

LAVALLE:

  • Postes caídos: 02
  • Incendio de campo: 08

Total: 10

SAN MARTÍN:

  • Incendio de campo: 01

Total: 01

SAN CARLOS:

  • Árbol caído: 05

Total: 05

TUNUYÁN:

  • Árbol caído: 13
  • Poste caìdo: 04
  • Incendio de campo: 08

Total: 25

TUPUNGATO:

  • Árbol caído: 04
  • Poste caído: 01
  • Incendio de campo: 04

Total: 09

MALARGÜE:

  • Rama caída: 01

Total: 01

SAN RAFAEL:

  • Incendio de campo: 05

Total: 05

GENERAL ALVEAR:

  • Incendio de campo: 01

Total: 01

TOTAL GENERAL: 112

Se mantiene monitoreo de las novedades por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

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