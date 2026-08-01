El relevamiento de Defensa Civil comprende las novedades registradas entre el viernes y las 6.30 de este sábado. Guaymallén fue el departamento más afectado, con 33 intervenciones.

El viento Zonda dejó 112 incidentes en Mendoza: hubo incendios, árboles y postes caídos y una persona herida.

El intenso viento Zonda que afectó a gran parte de Mendoza durante la jornada del viernes dejó un saldo de 112 intervenciones en distintos puntos de la provincia, según el primer relevamiento difundido por la Dirección Provincial de Defensa Civil.

El informe, que comprende las novedades registradas desde el 31 de julio hasta las 6.30 de este sábado 1 de agosto, detalla la ocurrencia de árboles y postes caídos, incendios de campo, ramas desprendidas y una persona lesionada como consecuencia de las fuertes ráfagas.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno tuvo distinta intensidad en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Sur y alta montaña, por lo que se mantiene el monitoreo permanente de la situación.

Guaymallén, el departamento con más intervenciones El departamento más afectado fue Guaymallén, donde se registraron 33 intervenciones, entre ellas 10 árboles caídos, dos ramas desprendidas, nueve postes caídos, 12 incendios de campo y una persona lesionada.

En segundo lugar se ubicó Tunuyán, con 25 novedades, que incluyeron 13 árboles caídos, cuatro postes derribados y ocho incendios de campo.