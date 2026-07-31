Zonda en Mendoza: hubo más de 60 incidentes con árboles caídos, incendios de campos y una persona herida

Como habían anticipado los pronósticos, el viento Zonda descendió este viernes al llano y comenzó a sentirse con distintas intensidades en el Gran Mendoza después del mediodía, mientras que desde la madrugada ya afectaba al Valle de Uco y al sur provincial.

Durante la jornada la temperatura máxima alcanzará los 25°C, mientras que en la Alta Montaña continuarán las nevadas de moderada intensidad, en el marco del temporal que afecta desde hace más de dos semanas a la cordillera y mantiene cerrado el paso Cristo Redentor.

En este marco, la Dirección de Defensa Civil emitió un nuevo reporte meteorológico tras el impacto del viento Zonda que afecta a gran parte del territorio provincial.

Según el primer relevamiento realizado a las 16.30 de este viernes, se registraron ráfagas de intensidad variable en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Sur y alta montaña, con reducción de visibilidad en varios accesos.

Según información del relevamiento que hace Defensa Civil de la provincia, hasta las 19.30 se habían registrado un total de 64 incidencias relacionadas con el impacto del viento Zonda en diferentes localidades.

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

El departamento de Guaymallén se convirtió en el epicentro de los daños, ya que concentró más de la mitad de los reportes totales con 33 incidentes registrados. Entre los incidentes más graves relevados en la zona está el caso de un hombre que resultó herido cuando una rama le cayó encima cuando iba a cruzar una calle. Ese departamento del Gran Mendoza, además, registró la caída de 10 árboles y 9 postes. También allí se combatieron incendios de campo que sumaron un total de 12 focos que requirieron intervención inmediata.

En el resto del territorio, Las Heras también reportó una situación compleja con 11 incidentes, impulsados principalmente por siete incendios de campo. La zona de Valle de Uco estuvo afectada principalmente por caída de árboles: se registraron 8 desprendimientos en Tunuyán, mientras que San Carlos y Tupungato sumaron 8 casos similares entre ambos. Otros departamentos como Capital, Luján, Lavalle y Malargüe registraron daños menores vinculados a corte de cables además de ramas y postes caídos.

Ante este panorama, la Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene un monitoreo permanente sobre el desarrollo de las condiciones climáticas y las novedades que puedan surgir. Las autoridades continúan trabajando en las zonas afectadas para relevar la totalidad de los daños materiales y garantizar la seguridad de la población mientras persista el fenómeno.

La situación en cada departamento

Capital

Viento Zonda de leve a moderado.

Árbol caído: 1

Total: 1

Guaymallén

Viento Zonda de leve a moderado, con ráfagas fuertes por sectores.

Árbol caído: 10

Rama caída: 2

Poste caído: 9

Persona lesionada: 1

Incendio de campo: 12

Total: 33

Santa Rosa

Viento Zonda moderado, sin novedades.

Tupungato

Viento Zonda de moderado a fuerte.

Novedades: Las rutas se encuentran transitables con precaución por visibilidad reducida.

Árbol caído: 3

Total: 3

General Alvear

Viento leve a moderado.

Malargüe

Viento Zonda moderado con ráfagas fuertes y sin novedades.

Rama caída: 1

Total: 1

San Carlos

Viento Zonda de leve a moderado, sin novedades.

Árbol caído: 5

Total: 5

Tunuyán

Viento Zonda de moderado a fuerte, sin novedades.

Árbol caído: 8

Total: 8

Maipú

Viento Zonda de leve a moderado.

San Rafael

Viento Zonda de moderado con ráfagas fuertes.

Rivadavia

Viento Zonda leve, sin novedades.

Junín

Viento del noreste de leve a moderado, visibilidad reducida y sin novedades.

Las Heras

Viento Zonda moderado a fuerte.

Uspallata : viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes.

: viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes. Árbol caído: 4

Incendio de campo: 7

Total: 11

Godoy Cruz

Viento Zonda leve, sin novedad.

San Martín

Viento Zonda de leve a moderado.

La Paz

Viento Zonda moderado, rutas transitables, sin novedades.

Luján

Cielo despejado, viento zonda leve, temperatura: 15 °C, sin novedades.

Potrerillos: cielo nublado, viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes intermitentes.

cielo nublado, viento Zonda de leve a moderado con ráfagas fuertes intermitentes. Poste caído: 1

Total: 1

Lavalle

Viento Zonda leve, visibilidad reducida.

Cable caído: 1

Total: 1

Total de intervenciones hasta las 19.30 realizada por Defensa Civil: 64

Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.