2 de agosto de 2026 - 08:26

Viento Zonda en Mendoza con severas nevadas en Cordillera: el pronóstico para este domingo

El reporte de Contingencias Climáticas y el SMN advierten sobre una jornada de nubosidad variable con máxima de 20°C. Cómo estará el tiempo en el inicio de semana.

Para este domingo en Mendoza se espera un día con nubosidad variable.

Para este domingo en Mendoza se espera un día con nubosidad variable.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo en Mendoza se espera una complejidad meteorológica y marcada inestabilidad, con alertas de diferente consideración según la región. La Dirección de Contingencias Climáticas indica un día templado pero ventoso, mientras que el sur y la cordillera sufrirán fenómenos de gran severidad.

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La jornada en el llano estará definida por un panorama de nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Tras un amanecer templado en el que la mínima se ubicará en los 9°C, la alternancia de sol y nubes junto con la circulación de aire del sur mantendrán los valores vespertinos estables, permitiendo que la máxima alcance los 20°C en el Gran Mendoza.

Sin embargo, la atención civil estará concentrada en Malargüe, donde el Sistema de Alertas Tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda por la presencia de ráfagas secas y cálidas, sumado al desarrollo de precipitaciones en la misma zona.

Alerta naranja por temporal de nieve en Cordillera

La situación más crítica y de riesgo civil se focaliza sobre toda la franja fronteriza. El organismo oficial mantiene vigente una alerta naranja por nevadas intensas en la Cordillera, pronosticando un fuerte temporal de nieve con acumulación severa en un corto período de tiempo y viento blanco.

Hoy se cumplen 19 días sobre el cierre del Paso Cristo Redentor, y el panorama parece mantenerse hasta el 6 de agosto -inclusive-, según informan las autoridades nacionales del corredor internacional.

Alerta naranja por nevadas en la Cordillera.

Alerta naranja por nevadas en la Cordillera.

Pronóstico extendido: lunes estable en el llano

Para el lunes 3 de agosto, en el arranque de la semana laboral, el pronóstico extendido anticipa una progresiva calma en los sectores bajos de la provincia.

Se prevé un día algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. La máxima se posicionará en los 19°C, mientras que la mínima volverá a ubicarse en 9°C. En la frontera continuará el mal tiempo con nevadas en cordillera.

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