Cero kilómetro: expectativa por las unidades que Mendoza le compró a China para el Tren de Cercanías

El Tren de Cercanías es una de las obras más ambiciosas y caras del Gobierno provincial. El Estado invertirá unos 180 millones de dólares para conectar por vía férrea a los departamentos del Este con Luján . Esos 45 kilómetros se podrán realizar a bordo de formaciones cero kilómetro que la Provincia acaba de adquirir de China , en una operación que también es una novedad para Mendoza .

En efecto, el otro tren que tiene la provincia es el Metrotranvía , pero este servicio de transporte (muy poco estimado al comienzo de la gestión de Alfredo Cornejo , pero una de sus debilidades en la segunda) nunca funcionó con unidades nuevas . Para cubrir los recorridos, que están siendo extendidos hacia Luján y Las Heras, el Estado provincial fue incorporando gradualmente duplas usadas que ofrecía el gobierno de San Diego (Estados Unidos), a cambio solamente de los cargos de traslado. Ya hay 30 de ellas en funcionamiento en Mendoza y el acuerdo es por 39 en total.

Todo bien con estos trenes eléctricos usados, pero lo nuevo tiene otro encanto , sin dudas. Por eso entre los funcionarios se advierte el entusiasmo por estos "chiches" que costarán 19 millones de dólares (algo más de 28.000 millones de pesos). "Trajeron prototipos de diseño y estamos en las votaciones para elegir el color, la forma y las letras. Este viernes tenemos que mandar una serie de especificaciones", comentó al respecto la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui , quien en la semana que finaliza recibió a una comitiva de la empresa china CRRC Tangshan que vino a la provincia para conocer el trazado del Tren de Cercanías y ajustar todos los detalles de la operación.

Los chiches o fierros a estrenar que tienen a todos atentos en el Gobierno son tres triplas cero kilómetro -dos para desarrollar el servicio y una más que quedará de backup- con capacidad para transportar hasta 506 personas (210 sentados y 296 de pie).

Las unidades usan combustible diésel para la propulsión (tecnología DMU) y pueden alcanzar una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora . Algunos de los servicios a bordo son climatización integral frío/calor, conectividad Wi-Fi a bordo, puertos USB en asientos e iluminación 100% LED, además de pisos adaptados para sillas de ruedas y bicicletas. "Son un poquito más modernos que los que se ven en Buenos Aires", afirman en el Ejecutivo.

La Provincia confía en la seriedad del concesionario chino y espera recibir los nuevos trenes dentro de 12 meses en el Puerto Seco de Mendoza. Por eso ya habla de la puesta a punto. "Cuando ese material rodante esté, la fase de pruebas dinámicas, que es todo lo referido a verificar el frenado, la señalización y la aceleración previos al inicio del servicio comercial, se va a realizar en la estación San Martín de Junín", adelantó Badui.

Una delegación de la empresa china CRRC estuvo en Mendoza para conocer detalles del Tren de Cercanías.

Sobre la visita de los enviados de la empresa CRRC Tangshan, que se precipitó apenas 15 días después de la adjudicación de la concesión, la funcionaria explicó que "ellos son así, querían recorrer toda la traza, que convive con el tren de cargas, las velocidades de frenado, las distancias, la velocidad promedio y la cantidad de pasos a nivel que va a haber".

"También discutimos datos contractuales. Si bien está todo en el pliego, se querían sacar algunas dudas con respecto a impuestos y hasta dónde tiene que llegar el material. La verdad es que son muy serios, ya trajeron más cosas de las que nosotros habíamos pedido ", destacó Badui.

La empresa más grande del mundo es de China

El Gobierno provincial pone en valor que el Tren de Cercanías del Este es la única obra de estas características que está en ejecución en el país y resalta que hace 30 años no se encara un proyecto así, que aquí ha sido posible gracias a la inversión de una parte importante del Fondo de Resarcimiento.

También destaca a la empresa a la que le compró los trenes, CRRC, debido a que "es el mayor gigante ferroviario del planeta".

De acuerdo con los datos oficiales, la firma, que tiene numerosas subsidiarias, monopoliza casi la mitad del mercado mundial y por ello "no es un fabricante más: es el conglomerado estatal de material rodante más grande del mundo por volumen de ventas y capacidad industrial". En cuanto a la facturación, la empresa china supera a sus principales competidores: Alstom de Francia, Siemens de Alemania y Bombardier de Canadá.

Debido a estos atributos, ganar la licitación del Tren de Cercanías del Este, a pesar de que tuvo competencia, resultó casi un trámite para la empresa china. Entre otras ventajas, su oferta por los trenes fue 2,1% más baja que el propio presupuesto oficial: 28.080 millones de pesos contra 28.684 millones que se presupuestaron.

Pero no todo fue por dinero, dicen en el Ejecutivo. "Ellos decían que querían desembarcar en Mendoza, les generaba bastante ilusión cuando se enteraron del proyecto, porque conocen la provincia. Además Mendoza es una provincia hermana de Guangdong, que es una de las provincias más grandes de China", puso en valor Badui.

Material de China en todas las ofertas

El Gobierno desechó en el proceso las ofertas de varias empresas, algunas de las cuales fueron calificadas de "admisibles", pero menos convenientes para el interés público que la de CRRC. Incluso CEOSA, la empresa que se quedó con las otras dos categorías de la licitación (construcción y operación), compitió en el rubro del material rodante del Tren de Cercanías pero perdió.

"Ningún oferente era cien por ciento producción local", aclaró Badui sobre las empresas que quedaron en el camino en la licitación. También señaló que, antes de darles el okey a los chinos, se evaluaron los plazos de entrega y "el músculo" de cada firma.

"Algunos también ofrecían traer el material rodante de otra parte. Cuando uno termina de hacer el recorrido, siempre hay algún chino detrás", agregó la funcionaria, quien también destacó que esta operación era la opción más barata y se hacía "directamente con el gobierno chino, con ese respaldo".

Avanza el Tren de Cercanías del Este.

CEOSA de todas maneras se quedó con el grueso de la obra y embolsará 150 millones de dólares. La firma tiene 12 meses para finalizarla (con la posibilidad de ampliarla un año más) y ese plazo empezó a correr a partir del 1 de julio pasado. CEOSA se encargará, entre otras cosas, de la colocación de las nuevas vías que transitarán los trenes chinos.

La empresa mendocina hizo una propuesta que hacía cuadrar el presupuesto oficial con un recorrido más amplio: 12 kilómetros extra en total. De esta manera, el proyecto del tren pasó de unir al Este con Maipú a extenderse desde Junín hasta Luján.

El Tren de Cercanías ocupará la traza sur, mientras que la traza norte quedará para Belgrano Cargas, que ocupará las vías que remplazará el nuevo proyecto.