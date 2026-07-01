El Gobierno de Mendoza anunció este miércoles el comienzo de las obras del Tren de Cercanías del Este . El acto se realizó en la Estación Libertador General San Martín y reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes del sector ferroviario y de la empresa CEOSA , adjudicataria del proyecto.

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Participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí; el intendente de General San Martín, Raúl Rufeil; y el intendente de Junín, Mario Abed, entre otros funcionarios.

La presentación marcó el inicio formal de una obra considerada estratégica para la conectividad del Este provincial.

El proyecto contempla la recuperación y modernización de un trazado ferroviario de 45 kilómetros, con la construcción y adecuación de 19 estaciones a lo largo del recorrido.

El tren unirá la zona Este de Mendoza con el departamento de Luján de Cuyo , atravesando distintos puntos del área metropolitana. Según la planificación oficial, beneficiará de manera directa a unas 350.000 personas.

Las formaciones tendrán capacidad para transportar hasta 500 pasajeros y circularán a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

tren de cercanía 2 Comenzaron las obras del Tren de las Cercanías en el este mendocino. (Gentileza Marcelo Roux - Prensa Municipalidad de San Martín)

Un viaje más corto y mayor integración regional

Uno de los datos centrales del proyecto es la reducción en los tiempos de viaje. El trayecto completo entre el Este provincial y Luján de Cuyo demandará aproximadamente 65 minutos, según las estimaciones oficiales.

Las autoridades destacaron que el nuevo servicio no solo apunta a mejorar la movilidad cotidiana, sino también a fortalecer la integración entre departamentos que hoy dependen casi exclusivamente del transporte automotor.

El intendente de General San Martín, Raúl Rufeil, destacó el impacto regional de la obra y su importancia para los departamentos del Este.

“Creo que es la obra más importante que ha hecho el gobierno de la provincia en el este mendocino. Estamos muy contentos los cinco departamentos del Este por esta alternativa que vamos a tener para viajar y por la interacción y la conectividad que vamos a lograr”, señaló durante el acto.

Interés empresarial y proyección de inversión

Desde el Gobierno provincial se informó que el proyecto despertó interés en el sector privado. Según lo expuesto por el ministro Natalio Mema, un total de 18 empresas nacionales e internacionales analizaron la propuesta.

“El interés demostrado refleja la magnitud y la importancia que tiene esta obra”, indicó el funcionario, al remarcar la expectativa generada en torno al desarrollo ferroviario.

La participación de empresas del exterior también fue destacada como un indicador del potencial del proyecto en términos de inversión y desarrollo de infraestructura.

tren de cercanía 1 Comenzaron las obras del Tren de las Cercanías en el este mendocino. (Gentileza Marcelo Roux - Prensa Municipalidad de San Martín)

Seguridad, renovación de vías y planificación técnica

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, explicó que el inicio de las obras incluye una intervención integral sobre la traza ferroviaria.

“Hoy comenzamos esta obra con la renovación completa de la vía y con todas las intervenciones en los pasos a nivel por cuestiones de seguridad”, señaló.

La funcionaria agregó que el enfoque del gobierno provincial apunta a proyectos que fortalezcan la conexión entre regiones y mejoren la infraestructura de transporte.

En esta primera etapa, los trabajos se concentrarán en la recuperación de la infraestructura existente y en la adecuación de los puntos críticos del recorrido.

Empleo y movimiento económico asociado

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la obra generará alrededor de 150 puestos de trabajo directos y unos 300 indirectos, vinculados a distintas etapas de la ejecución, provisión de materiales y servicios asociados.

El impacto laboral fue señalado como uno de los efectos inmediatos del inicio del proyecto, junto con la reactivación de actividades vinculadas a la construcción y la logística.

Un proyecto largamente esperado en el Este

El intendente de Junín, Mario Abed, definió el inicio de las obras como un momento esperado por los departamentos del Este mendocino.

“Esto es un sueño hecho realidad. Es lo que soñamos los cinco departamentos del Este”, expresó.

Las autoridades municipales coincidieron en que la puesta en marcha del tren representa una mejora sustancial en la conectividad regional, con efectos en la movilidad laboral, educativa y comercial.

tren de cercanía 5 Comenzaron las obras del Tren de las Cercanías en el este mendocino. (Gentileza Marcelo Roux - Prensa Municipalidad de San Martín)

Una obra de alcance provincial

El Tren de Cercanías del Este se inscribe dentro de una serie de proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno de Mendoza con el objetivo de mejorar la conectividad interna de la provincia.

Con su ejecución, el sistema ferroviario recupera protagonismo como alternativa de transporte masivo, en un contexto de creciente demanda de soluciones de movilidad entre zonas urbanas y periurbanas.

El inicio de las obras marca el punto de partida de un proceso que, según la planificación oficial, se desarrollará por etapas hasta la puesta en funcionamiento del servicio.