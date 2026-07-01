Con presencia mendocina, Santilli reúne al bloque libertario para ordenar la agenda del Congreso

La Libertad Avanza pondrá en marcha este miércoles una nueva etapa de coordinación política y legislativa con la primera reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los diputados y senadores nacionales del oficialismo.

Cornejo estuvo en la jura de Diego Santilli y le dejó un mensaje: qué le dijo al nuevo jefe de Gabinete

El encuentro, previsto para las 9.30 en la Casa Rosada, reunirá a la totalidad de la bancada libertaria, entre ellos los cuatro representantes mendocinos en la Cámara de Diputados.

La convocatoria llega menos de 24 horas después de la asunción de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y será su primer contacto formal con los legisladores nacionales desde que reemplazó a Manuel Adorni . El objetivo será comenzar a delinear la estrategia parlamentaria del Gobierno para el segundo semestre del año.

Por Mendoza , la fuerza cuenta con cuatro diputados nacionales: Facundo Correa Llano, Luis Petri, Julieta Metral y Álvaro Martínez . A esta lista se puede sumar la legisladora del Partido Demócrata, Mercedes Llano .

Algunos de ellos ya confirmaron su participación en la reunión, que también contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Alvaro Martínez con Facundo Correa Llano

Primer encuentro con la bancada oficialista

Aunque desde la Casa Rosada no difundieron un temario oficial, se espera que el encuentro sirva para ordenar la agenda legislativa del oficialismo y establecer la dinámica de trabajo entre el Poder Ejecutivo y los bloques de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso.

Entre los temas que podrían abordarse aparece el futuro de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una discusión que el Gobierno pretende instalar nuevamente en el Congreso. La eventual suspensión o eliminación del sistema deberá contar con respaldo legislativo para avanzar.

En ese debate, varios de los diputados mendocinos de La Libertad Avanza ya expresaron públicamente su rechazo a las PASO. Facundo Correa Llano, Luis Petri, Álvaro Martínez y Mercedes Llano se manifestaron a favor de dejar atrás ese mecanismo electoral. Incluso, la presidenta del Partido Demócrata impulsó años atrás un proyecto para eliminarlas también en Mendoza.

El encuentro de este miércoles será el primer paso de la nueva conducción política de la Jefatura de Gabinete con el bloque oficialista y servirá para comenzar a definir el esquema de trabajo legislativo que buscará impulsar el Gobierno nacional en los próximos meses.

El antecedente de la jura de Santilli

La reunión se desarrollará un día después de la ceremonia de jura de Santilli, que contó con la presencia de gobernadores de distintas provincias, entre ellos Alfredo Cornejo.

El mandatario mendocino viajó a Buenos Aires para acompañar la asunción del nuevo jefe de Gabinete y, tras el acto, le dedicó un mensaje público en el que le deseó éxito en su gestión y destacó que cuenta con "las capacidades y herramientas necesarias" para afrontar la nueva responsabilidad.

La presencia del dirigente radical en el acto oficial se dio en el marco del vínculo político e institucional que mantiene con Santilli, con quien aseguró haber trabajado de manera coordinada en distintos temas vinculados a la relación entre la Nación y las provincias.

Diego Santilli y Alfredo Cornejo El gobernador, Alfredo Cornejo junto al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

La asunción de Santilli reunió a doce gobernadores de distintas provincias, quienes participaron del acto oficial realizado en la Casa Rosada como muestra de acompañamiento institucional al inicio de la nueva gestión.

Además de Cornejo, estuvieron presentes Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco).