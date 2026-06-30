30 de junio de 2026 - 13:15

Cornejo se suma a la tropa de gobernadores que acompañan el acto de asunción de Santilli

El gobernador Alfredo Cornejo viajó a Buenos Aires para participar del acto de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete de Javier Milei, junto a otros trece gobernadores.

El gobernador Alfredo Cornejo viajó para respaldar la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete

El gobernador Alfredo Cornejo viajó para respaldar la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
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El mandatario provincial será uno de los 14 gobernadores que estarán presentes para apoyar al también ministro del Interior, quien mantendrá ese cargo de manera paralela.

El resto de la comitiva estará integrada por Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz).

Para el Gobierno provincial, la salida de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo judicial por su crecimiento patrimonial, "descomprime" la gestión de Milei y su agenda de reformas.

Del mismo modo, consideran que la designación de Santilli favorece el trabajo conjunto entre la Nación y Mendoza. Cornejo señaló este lunes al respecto: "A Santilli lo veo muy bien, conecta con los intereses de mi gobierno. Así que en buena hora".

"Con él veníamos conversando prácticamente todos los temas políticos e institucionales, así que creo que facilita la interlocución y es positivo", sostuvo.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, también afirmó que el exdiputado nacional puede imprimir un mayor "dinamismo" a la gestión nacional y mejorar la coordinación con los gobernadores dialoguistas.

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