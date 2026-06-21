Política en Off: cómo saldrá la finalísima de la UNCuyo y la cruzada contra las fake news

El martes será el "día D". Gabriel Fidel (Sumar Universidad) y Adriana García (Encuentro Plural) , dos viejos conocidos, porque ya se enfrentaron en 2022, definirán en un electrizante balotaje quién conducirá el rectorado de la UNCuyo durante los próximos cuatro años.

El escenario ha cambiado, porque aquella vez Fidel iba como compañero de fórmula de Esther Sánchez , no al frente; y además la elección se resolvió en primera vuelta. Pero como en esa ocasión, los candidatos llegan a la cita electoral con una gran paridad entre sí y seguramente contarán de a uno los votos.

Los dos han conseguido el respaldo de las dos fórmulas que compitieron en primera vuelta, pero eso no hizo más que aumentar el suspenso, ya que Fidel y García se acreditaron una fuerza cada uno. Esto confirmó la polarización entre los bandos filoradical y filoperonista de la casa de altos estudios.

Ya está disponible el padrón para las elecciones de la UNCuyo que se realizarán el 9 de junio.

A pesar de todo, los "tanteos" previos -no hay encuestas formales- le conceden una pequeña luz de ventaja a la fórmula cercana al radicalismo , en torno a los cinco puntos, gracias a que en el peronismo habría un poco menos de movilización para la segunda vuelta que en la UCR . Veremos si el pronóstico se confirma.

El ministro de Gobierno Natalio Mema fue el último en subirse al carro de las candidaturas a gobernador del radicalismo en 2027. Ese generoso vagón ya tiene adentro al menos a dos precandidatos: el ministro de Educación Tadeo García Zalazar y el intendente de la Capital Ulpiano Suárez . Quién sabe si se subirán, después del mundial de fútbol, algunos más.

Lo cierto es que Mema arranca de atrás y las encuestas no lo animan demasiado, pero el dato es que se está moviendo. Ya tiene su propia "fan page" en las redes sociales ("Vamos con Mema") y además parece ser el primero que se puso a pensar en su posible compañero de fórmula: el intendente de Luján Esteban Allasino.

mema allasino

Se comenta que la oferta ya llegó al despacho del jefe comunal del Pro, quien tiene que calcular mucho qué le conviene hacer el año que viene, porque puede ir por la reelección en su departamento, donde los números le son, por lo menos hasta ahora, muy favorables.

Además, Allasino y Mema compitieron por la intendencia de Luján en 2023 y el resultado fue (al revés de la fórmula que ensayan ahora) muy favorable para el aliado de Omar de Marchi: 45 a 28.

El otro gran interrogante a responder es si Ulpiano Suárez, cercano también a Allasino, dejará pasar la alianza que propone el ministro cornejista o saldrá al cruce en Luján con su propia propuesta.

El DNI de Marité Baduí y su candidatura

Marité Baduí es una de las funcionarias importantes del gobierno de Alfredo Cornejo. No es ministra, pero casi...como subsecretaria de Infraestructura tiene mucho manejo sobre el esquema de la obra pública de esta gestión.

Por supuesto que Baduí no es ajena a los rumores sobre posicionamientos políticos para las elecciones 2027. Si bien tiene perfil técnico y vive días agitados por los cortes totales de tránsito en el Acceso Este por las remodelaciones, ella es licenciada en Ciencia Política de la UNCuyo, ha pasado por muchos puestos de gestión y se considera un "cuadro". Además, viene reconociendo que le gustaría pegar el salto a un cargo de mayor importancia.

marité

En este sentido, ya está instalado el run run de que podría ser candidata a intendente de San Martín, debido a que el actual jefe comunal, el radical Raúl Rufeil, va por su segunda gestión y no se va a poder reelegir.

Baduí no descarta para nada el rumor, pero parece que se tiene que terminar de convencer de ser candidata. "Va a depender solamente de que ella quiera", aseguran voces de peso del Ejecutivo.

Lo cierto es que de entrada tiene un dato que juega a su favor: la funcionaria proviene de la localidad sanmartiniana de Palmira, donde vivió con su familia en tres lugares diferentes.

Es más, hasta el propio DNI actual la impulsa a probarse en el departamento de Este. Aunque son bastantes laxos los requisitos legales en este punto y hubo casos de intendentes que no vivían en el departamento que gobernaban, Baduí nunca hizo el cambio de domicilio y en su documento todavía figura como tal la casa de Palmira donde reside su madre.

La "política arquitectónica" de Marcolini

Termina una semana en la que renacieron con fuerza los conflictos por el gasoducto para San Rafael y General Alvear. La inauguración de la obra reactivó los reclamos de dinero de los hermanos Félix al intendente radical de Alvear, Alejandro Molero, por una porción de los gastos. Hubo picantes cruces de declaraciones y el municipio sanrafaelino, en guerra desde hace tiempo con Alfredo Cornejo, optó por ignorar al oficialismo provincial a la hora de las invitaciones para el acto.

Sin embargo, en una pícara maniobra peronista, al evento sí fueron convocados dos radicales que no son cornejistas: el sanrafaelino Ernesto Sanz y el alvearense Walther Marcolini. La invitación al senador Marcolini fue una verdadera mojada de oreja de los Félix al Gobierno provincial y a Molero, ya que se trata de un exintendente radical que está muy peleado con su sucesor y que, encima, milita con el diputado nacional libertario Luis Petri.

marcolini

"Les agradezco la invitación a Omar y Emir Félix", no dudó en decir ante los medios locales Marcolini, a pesar de que no habían sido invitados los funcionarios provinciales. "Voy a bregar siempre porque haya diálogo y las partes puedan acordar", dijo también para diferenciarse de su sucesor.

Y cerró con una frase "célebre": "Siempre digo que se puede hacer política de chicanas o hacer política arquitectónica, que es pensar las grandes obras y trabajar en conjunto".

Un Gobierno en guardia contra las fake news

El Gobierno provincial se puso en guardia el viernes por un medio web al que acusó de ofrecer "desinformación deliberada". El propio Alfredo Cornejo adelantó que iniciará acciones legales contra Grupo Puma SAS. Se trata de una "estructura digital" que opera desde San Luis y que presenta notas críticas sobre el gobierno mendocino.

Las noticias de esta plataforma no son muy reveladoras y la Justicia definirá si los dueños de la página incurrieron en algún delito, pero lo cierto es que la preocupación de Cornejo ante las "fake news" no es nueva y está creciendo. De hecho, entre los funcionarios de la gestión se habla mucho de lo que circula en la web, especialmente a través de las redes sociales.

Algunos blanquean esa molestia abiertamente, como el subsecretario de Justicia Juan Carlos Jaliff, quien sostienen que el impacto de las redes pondría a prueba hasta a los grandes líderes que se destacaron en el mundo.

"Me gustaría verlos a Churchill, Konrad Adenauer, De Gaulle y Clinton haciendo política con las redes sociales. Pero el problema no son las redes, sino el anonimato. En Los Andes había que llevar el documento y firmar para poner una solicitada, pero acá hay solicitadas anónimas de 30 segundos a cada rato", se quejó Jaliff el viernes, en charla con La Mesa Política de Aconcagua Radio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RubenZavi/status/2067968395329294644&partner=&hide_thread=false La tecnología cambió la forma de informar.



No cambió la necesidad de verificar.



nuestra encuesta de mayo:



• 93,28% percibe que las noticias falsas circulan frecuentemente.

• 41,61% confía más en los medios tradicionales que en redes y streaming.#FakeNews #Luzu #Medios pic.twitter.com/BxT9vLyPAF — Ruben Zavi (@RubenZavi) June 19, 2026

Para poner en contexto el problema, un estudio elaborado por el encuestador mendocino Rubén Zavi mostró que en nuestro país 4 de cada 10 personas eligen los medios tradicionales para informarse y sólo 2 de 10 eligen el streaming, plataforma en la que explotó la gran polémica por la supuesta muerte del papá de Lionel Messi y que tuvo como desafortunada protagonista a la conductora Florencia Peña.