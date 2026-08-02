Política en Off: el candidato distinto, lanzamiento "ricotero" para Flor y una "novela turca" en la Legislatura

El senador radical Néstor Majul lanzó en mayo un proyecto de reforma de la Constitución provincial con el objetivo de eliminar las elecciones intermedias (legislativas) y que en Mendoza se vote solamente cada cuatro años todas las categorías.

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La idea era ganchera, en tiempos de baja participación de la gente en las urnas. Pero desde entonces ha ocurrido poco más que el ingreso de la iniciativa por mesa de entradas de la Legislatura . Y eso que Majul abrió el proyecto a propuestas de otros sectores, con la idea de que la reforma fuera de cuatro o cinco artículos , ninguno de ellos vinculado a la siempre polémica idea de darle la reelección al gobernador . Pero no hubo caso: el peronismo demora su respuesta y el bloque libertario puro (aliado al cornejismo pero independiente en su funcionamiento) no dice ni "mu" al respecto.

Tal es el limbo de la iniciativa reformista que Majul se ha autoimpuesto un plazo para que la reforma llegue a algún lado: sólo va a continuar intentando que prenda hasta la segunda quincena de este mes . Si no hay avances hacia fines de agosto, el nuevo intento de reforma constitucional terminará en un cajón de la Legislatura, como tantos otros. Por ejemplo, la reforma amplia que envió el exgobernador Rodolfo Suárez hace unos años.

Se cree que Alfredo Cornejo no le ha retirado el apoyo al proyecto de Majul, pero en materia constitucional toma todos los recaudos siempre y de ninguna manera avanzará sin señales de consenso opositor. "No queremos originarle un desgaste al gobernador" , señalan por su lado los que insisten en impulsar ahora mismo una reforma para retirar las elecciones intermedias, pero no consiguen el número necesiario para que sea ley (dos tercios de los votos en la Legislatura).

Un candidato distinto

La competencia por el lugar de Alfredo Cornejo en el radicalismo ya empieza a tomar color. Hasta el momento los nombres en carrera son el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y los ministros Natalio Mema (Gobierno) y Tadeo García Zalazar (Educación).

Los dos primeros se encuentran activos, tanto en sus redes sociales como en actividades vinculadas a su armado electoral. Pero el tercero actúa distinto.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, volvió a referirse al financiamiento de la educación en una reunión del CFE. Foto: Prensa Gobierno.

Puertas adentro del radicalismo hay quienes dicen que “el Tadeo” no arranca. Pero su decisión de pelear por la gobernación, según pudo saber esta sección, no ha cambiado. Aunque tiene una estrategia distinta.

Mientras sus contrincantes radicales no pierden oportunidad para mostrarse, con el objetivo de hacerse conocidos, García Zalazar prefiere mantener un tiempo más el perfil bajo, porque cree que la sociedad no está de humor para ver un "acting" de campaña. Pretende transformar esa diferencia de criterio en un elemento a su favor y por eso, se dice, no lo van a ver demasiado en las redes, sino concentrado exclusivamente en la compleja gestión educativa.

La decisión del exintendente de Godoy Cruz puede producir un poco de ansiedad en su entorno. Sin embargo, según algunos confidentes, García Zalazar mantiene sus actividades de campaña (estuvo en Tunuyán este sábado) y está atento a las mediciones para saber cuáles son sus chances.

Otra polémica por un homenaje legislativo

Patricia Fadel es una histórica dirigente del peronismo mendocino. Hoy no tiene cargo, pero pasó por todos lados (la Legislatura, el Congreso nacional y el Poder Ejecutivo) y no se la puede considerar una dirigente "retirada". Se la puede comparar en ese sentido con el radical Juan Carlos Jaliff, con quien supo protagonizar en el Senado provincial famosos y encendidos debates que fueron bautizados como "la novela turca" de la Legislatura.

¿Si volvió Jaliff a la actividad política plena, por qué no podría retornar Fadel? No sabemos si esto es posible, pero por lo pronto la tunuyanina acaba de convertirse en eje de una discusión legislativa. Las tensiones se desataron en torno al proyecto del legislador camporista Lucas Ilardo, quien planteó hacerle un homenaje y "declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la extensa trayectoria política, institucional, comunitaria y productiva de Patricia Fadel".

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El proyecto ya superó el filtro legislativo y el homenaje se hará entre el 6 y el 8 de agosto, pero no pasó desapercibido en el medio que el bloque de La Libertad Avanza Mendoza se abstuvo en la votación del homenaje.

Antes estos proyectos eran un mero trámite. Pero los "libertarios puros" ya han demostrado que no dejan pasar una. Plantearon reparos hace poco ante un homenaje a periodistas que también había propuesto Ilardo. Ahora le hicieron una mueca de desagrado a Fadel, se cree que por uno de los roles que cumplió durante el gobierno de Alberto Fernández: directora del Banco Nación.

La versión oficial de la abstención libertaria se desconoce, porque La Libertad Avanza nunca comunica a la prensa sus posturas legislativas.

Afuera...de las fotos

La semana pasada contamos en este mismo espacio que algo se había roto en La Libertad Avanza Mendoza a partir de pronunciamientos de la vicepresidenta del partido, Alejandra Gómez, respecto de una sanción que había recibido la agrupación por parte de la Justicia Electoral, por no presentar balances.

Facundo Correa Llano, el presidente libertario, al parecer ya comenzó a regularizar la situación del partido. Pero en el medio, se sacó una foto que no hace más que confirmar que la senadora Gómez, está efectivamente en el freezer.

Las fotos que circularon en las redes sociales muestran a al diputado nacional Correa Llano en "reunión junto a senadores de LLA y equipo". Se trata de dos imágenes en las que se repite una cara -la de Correa Llano- y hay una notoria ausencia: Gómez.

La pelea entre el número 1 y la número 2 adquiere así características de "guerra fría", con alta exposición de quien tiene los contactos nacionales con el núcleo duro libertario y ninguneo de quien lo secunda en los papeles.

La corona por un voto y el lanzamiento "redondo"

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, viene haciendo campaña en redes con la presentación de su libro, "Un sueño del interior del interior", que a su vez servirá de plataforma de lanzamiento para su carrera hacia la gobernación (o algún otro cargo) en 2027.

La jefa comunal peronista apuesta a llegar a los mendocinos con un diferencial que ningún otro competidor tiene: haber sido Reina Nacional de la Vendimia y el vínculo popular que significa ese logro, sobre todo viniendo del Este provincial.

"No es un libro de memorias en el sentido clásico ni un ensayo político escrito desde la teoría", adelanta la intendenta sobre su obra, y asegura que repasa su trayectoria desde la corona vendimial (¡que consiguió por apenas un voto de diferencia, 49 a 48!), la militancia y la experiencia de gobernar "un departamento golpeado".

Destéfanis señala que "la Vendimia funciona en el libro como estructura y no como adorno", al sostener que "la lógica de la vid -el tiempo necesario para que algo madure, las etapas que no pueden saltearse, las decisiones que definen el resultado mucho antes de que ese resultado se vea. organiza cada capítulo y le da al relato su forma".

La presentación del libro será el próximo sábado, a las 18, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza, en el edificio anexo ubicado al sur del Auditorio Ángel Bustelo.

La gran curiosidad es que ese día habrá mucho movimiento por la zona del Parque Cívico, ya que a las 21 tocará el grupo de rock La Kermesse en el Bustelo, es decir, justo a la vuelta.

La banda, integrada por tres exmiembros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -Sergio Dawi (saxo), Semilla Buccarelli (bajo) y Hernán Aramberri (batería)-, promete un show cargado de emoción dos meses después de la partida del Indio Solari. Será una noche redonda, para Flor y para los ricoteros mendocinos.

FUENTE: nota.texto7