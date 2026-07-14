El paso clave que anunció Flor Destéfanis para su carrera por la gobernación en 2027

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis , presentará su primer libro, " Un sueño del interior del interior. La vendimia del poder ", una publicación que llega mientras l a dirigente peronista comenzó a posicionarse dentro del Partido Justicialista mendocino como una de las figuras que mira hacia la elección provincial de 2027.

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La dirigente peronista anunció que la obra será presentada el próximo sábado 8 de agosto, a las 18 , en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza , en la Ciudad.

Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, donde definió el libro como un recorrido por su historia personal, familiar y política, pero también como una reflexión sobre la gestión pública desde el interior de la provincia.

"No es solamente la historia de una intendenta. Es la historia de una joven del interior del interior, que creyó y cree que sí se puede transformar la realidad de los mendocinos", escribió la jefa comunal al anunciar la presentación.

En el video que acompaña la publicación, Destéfanis profundiza esa idea y vincula su historia personal con su recorrido político.

"Mi historia no empieza en una elección, ni en un cargo. Mi historia empieza en un lugar, en el interior del interior de Mendoza. Escribí este libro para recorrer esa historia, la de mi familia, la de mi pueblo, la de una corona que me enseñó a representar", sostiene.

La intendenta también explica que el libro aborda su experiencia de gestión y los aprendizajes que dejó su recorrido político.

"La política que aprendí caminando, escuchando, recorriendo, transformando. Hay cosas que salieron bien y otras que dolieron. Acá las cuento como fueron. Las escribí porque creo que puede servirle a alguien que hoy todavía está dudando si animarse, si vale la pena. Los sueños del interior no piden permiso para existir", afirma.

Un proyecto político que ya había anticipado

La publicación del libro no aparece desvinculada del escenario político que atraviesa el peronismo mendocino. Por el contrario, forma parte de una construcción que la propia Destéfanis había anticipado meses atrás.

A mediados de abril, en una entrevista con Aconcagua Radio, la intendenta confirmó por primera vez su intención de competir por la gobernación de Mendoza y reveló que se encontraba escribiendo un libro que buscaba condensar su experiencia de gestión y su mirada sobre la provincia.

"Yo quiero ser gobernadora de Mendoza", expresó entonces, al tiempo que explicó que venía trabajando "desde un lugar de humildad, estudiando, formándose y haciendo aportes".

En aquella entrevista también adelantó el nombre de la publicación y explicó cuál sería su eje.

"Estoy escribiendo un libro que tiene un nombre muy mendocino para mí, porque tiene que ver con La vendimia del poder, Un sueño del interior del interior, que es un poco contar cómo ha sido todo el proceso de gobernar desde un lugar que, para muchos, está alejado de las grandes poblaciones del área metropolitana de Mendoza", señaló.

Según explicó, la obra también busca aportar un diagnóstico sobre la provincia y compartir las ideas que, desde su mirada, podrían formar parte de un futuro proyecto de gobierno.

"Estamos trabajando para la provincia y para un equipo. Las individualidades nunca llegan a ningún lado. Ojalá se pueda dar ese proceso para llegar a gobernar Mendoza", sostuvo en aquella oportunidad.

Al mismo tiempo, aclaró que su construcción política no estaba pensada únicamente en función de una candidatura. "Veremos cómo llegamos a 2027. Siempre hay que trabajar sin pensar en las candidaturas ni en las fechas, sino en un proyecto serio", afirmó.

Un nombre que gana lugar dentro del PJ

La presentación del libro coincide con un momento en el que el Partido Justicialista comenzó a discutir los nombres que podrían encabezar la oferta electoral de 2027.

Destéfanis aparece hoy como uno de los principales nombres que circulan dentro del peronismo mendocino. La intendenta integra el grupo de siete jefes comunales justicialistas junto con Matías Stevanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael), Emir Andraos (Tunuyán), Fernando Ubieta (La Paz), Edgardo González (Lavalle) y Celso Jaque (Malargüe).

De ese grupo, Destéfanis, Stevanato y Ubieta no podrán buscar un nuevo mandato municipal, una situación que alimentó las especulaciones sobre el rol que podrían asumir en las elecciones provinciales.

Los seis intendentes del PJ: Edgardo González (Lavalle), Celso Jaque (Malargüe), Emir Andraos (Tunuyán), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Matias Stevanato (Maipú). Los acompaña el diputado nacional Martín Aveiro. Prensa Maipú

En el caso de la jefa comunal santarrosina, además de haber sido la primera en expresar públicamente su aspiración de gobernar Mendoza, también comenzó a tener mayor participación en el armado político que impulsa al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la provincia.

Ese espacio, encabezado en Mendoza por el diputado nacional Martín Aveiro, prevé inaugurar en las próximas semanas la sede "Mendoza con Axel" y trabaja para concretar una visita del mandatario bonaerense durante agosto.

Mientras tanto, el peronismo continúa atravesando un proceso de reordenamiento interno, con la convivencia entre el grupo de intendentes, La Cámpora y otros sectores que esperan definiciones sobre el liderazgo nacional del espacio de cara a 2027.