Cornejo interviene en el conflicto entre Hebe Casado y la Embajada de Francia: qué hará

El gobernador Alfredo Cornejo enviará este martes una respuesta formal a la Embajada de Francia luego de que el embajador Romain Nadal declarara persona non grata a la vicegobernadora Hebe Casado por sus dichos sobre la Selección francesa durante el Mundial 2026.

El embajador de Francia confirmó la declaración de persona no grata contra Hebe Casado: los motivos

"Equipo africano": Hebe Casado desmintió una sanción de Francia y aclaró su expresión en redes

La nota será entregada al propio Nadal por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Saenz , quien viajó a Buenos Aires para participar de la recepción organizada por la representación diplomática francesa con motivo de la Fiesta Nacional de Francia , que se celebra cada 14 de julio.

Durante esa actividad, Videla Saenz hará entrega de una carta firmada por Cornejo , en lo que será el primer gesto institucional del Gobierno de Mendoza desde que se desató el conflicto entre la vicegobernadora y la Embajada francesa.

Los Andes pudo saber que que durante el mediodía tanto Videla Saenz como el Gobierno provincial realicen una publicación en redes sociales con imágenes del momento de entrega de la carta al embajador francés.

La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que Nadal confirmara públicamente que declaró a Casado " persona non grata " al considerar que la funcionaria realizó "declaraciones abiertamente racistas" y que no se retractó de sus dichos.

"Sí, la declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas", afirmó el embajador durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play.

El reclamo del embajador de Francia con Mendoza

En la misma entrevista, Nadal aseguró que hasta el momento no había recibido ningún contacto del gobernador Cornejo ni de otros funcionarios del Ejecutivo provincial luego de que tomara la decisión contra Casado.

"No he recibido ningún mensaje del gobernador. Estoy esperando si los recibo, pero de momento no he recibido ningún mensaje de su parte", sostuvo el diplomático.

Nadal señaló además que sí había recibido expresiones de dirigentes políticos argentinos, entre ellos la diputada nacional de La Libertad Avanza, Patricia Holzman, presidenta del Grupo de Amistad con Francia en la Cámara de Diputados, quien cuestionó los dichos de la vicegobernadora.

El embajador de Francia en Argentina,Romain Nadal.

La polémica comenzó luego del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Tras la victoria del seleccionado europeo por 1 a 0, Casado publicó en su cuenta de X un mensaje en el que se refirió al equipo francés como un "equipo africano" y cuestionó al delantero Kylian Mbappé.

La vicegobernadora rechazó las acusaciones de racismo y sostuvo que su publicación fue parte del "folklore futbolero". Además, afirmó que no había recibido ninguna notificación oficial sobre una eventual medida diplomática en su contra.

Mendoza buscó diferenciar el conflicto de la relación institucional con Francia

Desde el Gobierno provincial señalaron inicialmente que no habían recibido ninguna comunicación oficial ni de la Embajada de Francia ni de la Cancillería argentina sobre la decisión anunciada por Nadal.

Además, desde Casa de Gobierno remarcaron que la publicación de Casado fue realizada a título personal y no representa una postura institucional de la administración provincial.

"Es un posteo de ella personal, no tiene relación con su rol institucional. No tenemos ningún inconveniente con la Embajada, al contrario", señalaron fuentes oficiales.

La presencia de Videla Saenz en la recepción organizada por la Embajada francesa por el aniversario nacional de Francia se dará en ese contexto, luego de la escalada pública entre el embajador y la vicegobernadora.