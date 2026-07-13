El embajador de Francia confirmó la declaración de persona no grata contra Hebe Casado: los motivos

La polémica por los dichos de la vicegobernadora, Hebe Casado, sobre la selección francesa de fútbol sumó este lunes un nuevo capítulo . El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal , confirmó públicamente que decidió declararla persona non grata al considerar que la funcionaria realizó " declaraciones abiertamente racista s" y que nunca se retractó de ellas.

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"Sí, la declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas", afirmó Nadal durante una entrevista en el programa De Acá en Más , de Urbana Play.

Las declaraciones del diplomático se conocen días después de que Casado negara haber recibido una notificación oficial sobre una medida de ese tipo. En diálogo con Los Andes , la vicegobernadora había asegurado: " Todavía no me ha llegado ninguna notificación ", al tiempo que sostuvo que, si eso ocurriera, respondería formalmente.

En la misma línea, desde Casa de Gobierno indicaron a este medio que, hasta el momento, la Provincia no recibió ninguna comunicación oficial ni de la Embajada de Francia ni de la Cancillería argentina sobre la decisión anunciada por el embajador.

Según explicaron, un eventual planteo institucional podría canalizarse directamente a través de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno o mediante la Cancillería , que luego lo comunicaría a la administración provincial.

Además, desde en el Ejecutivo buscaron despegar la polémica de la relación institucional con Francia. "Es un posteo de ella personal, no tiene relación con su rol institucional. No tenemos ningún inconveniente con la Embajada, al contrario", señalaron desde el edificio ubicado en el Parqué Cívico.

No obstante, este martes habrá representación mendocina en la celebración por la Fiesta Nacional de Francia que organiza la Embajada francesa en Buenos Aires. En principio asistirían autoridades provinciales de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.

Nadal: "El racismo no es una opinión"

Durante la entrevista, Nadal defendió la decisión adoptada y sostuvo que la lucha contra el racismo forma parte de los principios que rigen la relación bilateral entre ambos países.

"Desde mi punto de vista, no hay espacio para el racismo en la cooperación franco-argentina y el racismo no es una opinión. Es un delito", expresó.

El embajador también citó la homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires, José García Cuerva, durante el Tedeum del 9 de Julio, para reforzar su posición.

"Quisiera recordar las palabras del arzobispo de Buenos Aires, José García Cuerva. Habló de caminos peligrosos y mencionó la descalificación del otro por ser distinto y la discriminación por cuestiones de raza. Invito a la señora Casado a escucharlo", señaló.

El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal

Asimismo, aclaró que sus cuestionamientos están dirigidos exclusivamente a la vicegobernadora y no a Mendoza ni a la Argentina.

"Yo hago una diferencia entre esta señora y los mendocinos y los argentinos. No considero a los mendocinos como racistas ni a los argentinos como racistas. Sabemos cuáles son los valores fundacionales de la Argentina y que se reivindica como un país de migrantes", manifestó.

En ese sentido, consideró que "no se puede descalificar un equipo de fútbol de otro país por tener entre sus jugadores hijos de migrantes", al entender que ello contradice la tradición inmigratoria argentina.

Sin respuesta oficial de Mendoza

Consultado sobre si había existido algún contacto institucional con la Provincia, Nadal aseguró que hasta el momento no recibió ninguna comunicación del gobernador Alfredo Cornejo.

"No he recibido ningún mensaje del gobernador. Estoy esperando si los recibo, pero de momento no he recibido ningún mensaje de su parte", indicó.

El diplomático sí afirmó haber recibido manifestaciones de dirigentes políticos argentinos. En ese sentido, mencionó a la diputada nacional de La Libertad Avanza y presidenta del Grupo de Amistad con Francia en la Cámara Baja, Patricia Holzman, quien, según señaló, expresó su rechazo a las declaraciones de Casado y recordó que el racismo "no es aceptable".

El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar. Toda forma de racismo, antisemitismo o discriminación por origen, religión o condición merece el mismo y absoluto rechazo.

Como argentinos alentamos con pasión a nuestra Selección, campeona… pic.twitter.com/IhuNqnWTJp — Patricia Holzman (@PatriciaHolzman) July 11, 2026

Para Nadal, las expresiones de la vicegobernadora constituyen un hecho aislado, aunque sostuvo que resultan "totalmente inaceptables".

"Esas declaraciones son totalmente inaceptables. Han sido condenadas no solamente por la comunidad futbolística, sino también por gobiernos y autoridades de todo tipo. Creo que son aisladas y no voy a dar más importancia porque realmente es consternante", afirmó.

El origen de la polémica

La controversia comenzó tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Luego de la victoria del seleccionado francés por 1 a 0, Casado publicó un mensaje en su cuenta de X que generó una fuerte repercusión.

"Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", escribió la vicegobernadora.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

Posteriormente, Casado rechazó las acusaciones de racismo y sostuvo en este medio que su comentario había sido parte del "folklore futbolero". También afirmó que quienes consideran ofensivo el término "africano" son quienes realizan una interpretación discriminatoria y cuestionó lo que definió como el "wokismo" europeo.

Por su parte, Nadal respondió a ese argumento al sostener que la identidad del seleccionado francés no puede reducirse al origen familiar de algunos de sus jugadores.

"La señora Casado no sabe que Guayana o las Antillas no se sitúan en el continente africano. Estos jugadores se han formado y tienen un gran sentido de la patria. Todos reivindican su identidad francesa", concluyó el embajador.