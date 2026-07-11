11 de julio de 2026 - 16:52

La embajada de Francia declaró "persona no grata" a Hebe Casado tras el polémico posteo

La embajada francesa vetó a la funcionaria mendocina de sus eventos oficiales tras calificar al equipo de "africano flojo de modales".

Hebe Casado fue declarada persona no grata por la embajada de Francia en el país

Hebe Casado fue declarada "persona no grata" por la embajada de Francia en el país

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicegobernadora mendocina Hebe Casado fue declarada “persona no grata” por la Embajada francesa luego de un mensaje en el que se refirió a la selección gala como un “equipo africano flojo de modales” y cuestionó al capitán francés, Kylian Mbappé.

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La vicegobernadora rechazó las versiones sobre una medida de la Embajada francesa tras sus dichos sobre la selección de ese país.

"Equipo africano": Hebe Casado desmintió una sanción de Francia y aclaró su expresión en redes
La vicegobernadora Hebe Casado. Archivo

Hebe Casado tildó de "equipo africano" a la selección de Francia y generó revuelo en las redes

La decisión abrió una fuerte controversia política y volvió a poner en discusión los límites entre el denominado “folklore futbolero”, la libertad de expresión y los discursos considerados discriminatorios.

La polémica se originó durante el partido disputado entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Tras la victoria francesa, Casado publicó en la red social X un mensaje que rápidamente se viralizó: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

El posteo generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

La controversia se incrementó en los días posteriores hasta llegar a la Embajada de Francia en Buenos Aires. Finalmente, la representación diplomática decidió adoptar una medida inusual: declarar a la vicegobernadora mendocina “persona no grata” en el ámbito de sus actividades oficiales.

Fuentes de la embajada indicaron que Casado no podrá participar en eventos organizados por la representación francesa ni ingresar a su sede mientras mantenga esa situación. Asimismo, funcionarios franceses evitarán reuniones institucionales con autoridades mendocinas en las que ella esté presente.

El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal, fue especialmente duro al referirse al episodio. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó públicamente, en una declaración que rápidamente tuvo repercusión tanto en ámbitos políticos como diplomáticos.

El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal

El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal

Sin embargo, los propios voceros franceses aclararon que la decisión no implica, al menos por ahora, una prohibición de ingreso al territorio francés ni restricciones migratorias para la dirigente mendocina. La medida tiene un carácter político y protocolar vinculado a las relaciones institucionales con la representación diplomática.

Casado rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. En entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria.

Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen

La dirigente, que desde 2023 ocupa la vicegobernación de Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación.

El episodio adquiere relevancia adicional porque involucra a una de las principales figuras institucionales de Mendoza, una provincia que mantiene una intensa relación económica, cultural y turística con Francia, especialmente en sectores como la vitivinicultura, las inversiones y la cooperación académica.

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