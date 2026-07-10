10 de julio de 2026 - 19:58

Anses volverá a pagarle a Cristina Kirchner una pensión de $15,6 millones, pero aplicará dos descuentos

La exmandataria volverá a percibir el beneficio previsional por una decisión judicial, aunque el Ejecutivo mantendrá quitas vinculadas al adicional por zona austral y a un cobro indebido.

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ANSES volverá a pagarle a Cristina Kirchner una pensión de $15,6 millones, pero aplicará dos descuentos 

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Mariano Sánchez / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de que la ANSES comunicara que la ex presidenta Cristina Ferndández de Kirchner comenzará a percibir una pensión mensual bruta de $15.683.154,06 a partir de agosto, el Gobierno nacional dispuso que implementará dos descuentos sobre dicho total, en virtud de una medida cautelar emitida por la Justicia.

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Recientemente, el organismo previsional informó a la Justicia que restablecerá provisoriamente uno de los beneficios que Cristina Kirchner gozó hasta noviembre de 2024, los cuales habían sido suspendidos tras su condena en la causa Vialidad.

Los descuentos que se aplicarán a la pensión de Cristina Kirchner

Producto de esta decisión judicial, el Gobierno decidió que dejará de abonarle a la ex presidenta “el pago del adicional por zona austral”, con el argumento de que ella se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la Capital Federal.

La quita continuará hasta completar $660.052.338,87. Antes de los descuentos por obra social y Ganancias, la prestación quedará reducida así a poco más de $12,5 millones mensuales.

ANSES aplicará dos descuentos a la pensión vitalicia de Cristina Kirchner

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Además, se le descontará una suma mensual de $3.136.630,81, equivalente al 20% del haber bruto hasta recuperar los fondos que, según alega el organismo, la exmandataria percibió de manera indebida mientras el beneficio se encontraba vigente.

La quita continuará hasta completar $660.052.338,87. De esta forma, antes de los descuentos por obra social y Ganancias, la prestación quedará reducida a poco más de $12,5 millones mensuales.

Los argumentos del Gobierno para rechazar el beneficio

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner recibió dos asignaciones bajo la Ley 24.018, que regula los beneficios de expresidentes y exvicepresidentes. Una de estas asignaciones correspondía a su jubilación como expresidenta, y la otra era una pensión por la muerte de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

Ambos ingresos fueron suspendidos luego de dictarse la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En cuanto a los argumentos del Gobierno y la prolongada disputa en la Corte, la ANSES informó que cumplirá con la medida cautelar que dispone el restablecimiento del beneficio, pero ratificó que sigue en pie el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar dar vuelta esa decisión.

El organismo sostiene que Cristina Kirchner no debería recibir un régimen previsional privilegiado dada su condena firme por delitos contra la administración pública. El Gobierno asegura que la Ley 24.018 reconoce este régimen como un reconocimiento al “honor, mérito y buen desempeño en el cargo”, condiciones que consideran incompatibles con su condena firme por corrupción.

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