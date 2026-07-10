ANSES paga hasta $258.000 por única vez: quiénes pueden cobrar este beneficio

Existe un beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que puede representar un ingreso extra para miles de argentinos, aunque muchas personas no lo solicitan porque desconocen que tienen derecho a cobrarlo o no saben cuáles son los requisitos para acceder.

Asignación por nacimiento de ANSES: cuánto paga en julio de 2026 y quiénes pueden cobrarla

Se trata de la Asignación por Matrimonio , una prestación que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) . Tras la actualización aplicada en julio de 2026, cada beneficiario que cumpla las condiciones establecidas puede percibir $129.208,51 , por lo que una pareja podría recibir hasta $258.000 en total si ambos reúnen los requisitos exigidos.

La Asignación por Matrimonio de ANSES está dirigida exclusivamente a personas que forman parte de determinados grupos del sistema de seguridad social. Pueden acceder los trabajadores registrados en relación de dependencia , los monotributistas de todas las categorías , quienes perciben la Prestación por Desempleo , los trabajadores cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

La Asignación por Matrimonio es una de las Asignaciones de Pago Único que otorga ANSES a quienes cumplen determinados requisitos.

Además de pertenecer a alguno de esos grupos, es obligatorio respetar los límites de ingresos fijados por ANSES . El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $6.069.688 mensuales y, de manera individual, ninguno de los integrantes de la pareja puede registrar ingresos superiores a $3.034.844 , según los topes vigentes del sistema SUAF .

Actualmente, el beneficio asciende a $129.208,51 por beneficiario. Esto significa que, si ambos cónyuges reúnen todos los requisitos establecidos por ANSES , cada uno puede solicitar la asignación y el monto total a cobrar entre los dos puede llegar hasta $258.000 .

Cómo pedir la Asignación por Matrimonio de ANSES y cuáles son los requisitos

Para acceder al beneficio, primero es necesario comprobar que los datos personales, familiares y el vínculo matrimonial estén correctamente registrados en la base de ANSES. Este paso resulta clave para evitar demoras durante la gestión.

El trámite puede realizarse online mediante Mi ANSES, a través de la opción Atención Virtual, o de forma presencial en una oficina del organismo con turno previo.

El beneficio puede ser solicitado por ambos integrantes de la pareja si reúnen las condiciones establecidas por el organismo.

Otro punto importante es el plazo para presentar la solicitud. El beneficio puede pedirse a partir de los dos meses del casamiento y existe un límite máximo de dos años para iniciar el trámite. Si ese período vence, ya no será posible acceder al pago.

Por último, los solicitantes deberán presentar el acta o certificado de matrimonio original y los DNI vigentes de ambos cónyuges. Además, toda la información personal y familiar debe encontrarse actualizada en los registros de ANSES antes de comenzar la gestión.