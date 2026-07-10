10 de julio de 2026 - 09:15

ANSES paga hasta $258.000 por única vez: quiénes pueden cobrar este beneficio

Un grupo específico de beneficiarios puede acceder a este pago de única vez, siempre que cumpla con los requisitos, los topes de ingresos y los plazos establecidos por ANSES.

Para acceder al pago es necesario respetar los plazos del trámite y presentar la documentación exigida por ANSES.

Para acceder al pago es necesario respetar los plazos del trámite y presentar la documentación exigida por ANSES.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Existe un beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que puede representar un ingreso extra para miles de argentinos, aunque muchas personas no lo solicitan porque desconocen que tienen derecho a cobrarlo o no saben cuáles son los requisitos para acceder.

Leé además

Los beneficiarios de la PUAM ya tienen confirmado el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026.

Calendario de pagos PUAM julio 2026: cuánto cobran con bono y aumento
asignacion por nacimiento de anses: cuanto paga en julio de 2026 y quienes pueden cobrarla

Asignación por nacimiento de ANSES: cuánto paga en julio de 2026 y quiénes pueden cobrarla

Se trata de la Asignación por Matrimonio, una prestación que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU). Tras la actualización aplicada en julio de 2026, cada beneficiario que cumpla las condiciones establecidas puede percibir $129.208,51, por lo que una pareja podría recibir hasta $258.000 en total si ambos reúnen los requisitos exigidos.

La Asignaci&oacute;n por Matrimonio es una de las Asignaciones de Pago &Uacute;nico que otorga ANSES a quienes cumplen determinados requisitos.

La Asignación por Matrimonio es una de las Asignaciones de Pago Único que otorga ANSES a quienes cumplen determinados requisitos.

Pago extra de ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $258.000

La Asignación por Matrimonio de ANSES está dirigida exclusivamente a personas que forman parte de determinados grupos del sistema de seguridad social. Pueden acceder los trabajadores registrados en relación de dependencia, los monotributistas de todas las categorías, quienes perciben la Prestación por Desempleo, los trabajadores cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Además de pertenecer a alguno de esos grupos, es obligatorio respetar los límites de ingresos fijados por ANSES. El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $6.069.688 mensuales y, de manera individual, ninguno de los integrantes de la pareja puede registrar ingresos superiores a $3.034.844, según los topes vigentes del sistema SUAF.

Actualmente, el beneficio asciende a $129.208,51 por beneficiario. Esto significa que, si ambos cónyuges reúnen todos los requisitos establecidos por ANSES, cada uno puede solicitar la asignación y el monto total a cobrar entre los dos puede llegar hasta $258.000.

Cómo pedir la Asignación por Matrimonio de ANSES y cuáles son los requisitos

Para acceder al beneficio, primero es necesario comprobar que los datos personales, familiares y el vínculo matrimonial estén correctamente registrados en la base de ANSES. Este paso resulta clave para evitar demoras durante la gestión.

El trámite puede realizarse online mediante Mi ANSES, a través de la opción Atención Virtual, o de forma presencial en una oficina del organismo con turno previo.

El beneficio puede ser solicitado por ambos integrantes de la pareja si re&uacute;nen las condiciones establecidas por el organismo.

El beneficio puede ser solicitado por ambos integrantes de la pareja si reúnen las condiciones establecidas por el organismo.

Otro punto importante es el plazo para presentar la solicitud. El beneficio puede pedirse a partir de los dos meses del casamiento y existe un límite máximo de dos años para iniciar el trámite. Si ese período vence, ya no será posible acceder al pago.

Por último, los solicitantes deberán presentar el acta o certificado de matrimonio original y los DNI vigentes de ambos cónyuges. Además, toda la información personal y familiar debe encontrarse actualizada en los registros de ANSES antes de comenzar la gestión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cada vez son más los jubilados que reclaman ante la justicia.

ANSES cambió el sistema de turnos: qué implica la nueva modalidad y cómo sacar uno

ANSES inició el cronograma de pagos de julio con los nuevos montos de la AUH tras el aumento del 2,1%.

AUH de ANSES: qué familias cobran $457.896 en julio con el aumento

ANSES organizó el calendario de pagos de julio según la terminación del DNI de cada beneficiario.

ANSES adelanta pagos: qué jubilados y pensionados tendrán acreditados sus haberes antes del 9 de julio

ANSES aplicará nuevos valores para las asignaciones familiares y actualizará los topes de ingresos desde julio de 2026.

SUAF y AUH en julio 2026: ANSES actualizó los montos y los límites para cobrar