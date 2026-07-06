AUH de ANSES: qué familias cobran $457.896 en julio con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el cronograma de pagos de julio de 2026 , mes en el que aplica un aumento del 2,1% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las asignaciones familiares. La actualización también alcanza a las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

SUAF y AUH en julio 2026: ANSES actualizó los montos y los límites para cobrar

Con los nuevos montos ya vigentes, los titulares de la AUH cobran el incremento durante julio. Además, quienes cumplen los requisitos continúan percibiendo la Tarjeta Alimentar , por lo que el ingreso mensual varía según la cantidad de hijos y si alguno de ellos tiene discapacidad.

Con el aumento del 2,1% , los montos vigentes son los siguientes:

Las familias que reciben la AUH por Discapacidad también cobran la Tarjeta Alimentar si cumplen los requisitos.

ANSES retiene el 20% de la AUH y de la AUH por Discapacidad , un monto que se paga una vez presentada la Libreta con la certificación de escolaridad y los controles de salud.

Una familia con un hijo que cobra la AUH recibe $118.079 por la asignación acreditada mensualmente. A ese monto se suma la Tarjeta Alimentar de $72.250 , por lo que durante julio percibe un total de $190.329 .

En cambio, una familia con un hijo que percibe la AUH por Discapacidad cobra $385.646,95, correspondiente al monto acreditado luego de la retención del 20%. Si además recibe la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo, que asciende a $72.250, el ingreso total durante julio alcanza los $457.896,95.

El calendario de pagos de julio se organiza por la terminación del DNI y puede consultarse a través de Mi ANSES. Ilustración Los Andes

Cuándo se cobra la AUH en julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organiza el calendario de pagos de la AUH según la terminación del DNI. Las fechas de cobro para julio son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 9: 22 de julio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.