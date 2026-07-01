SUAF y AUH en julio 2026: ANSES actualizó los montos y los límites para cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de las asignaciones familiares del SUAF , la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo que estarán vigentes durante julio de 2026 . La actualización será del 2,15% y también alcanzará a los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

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ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio

El incremento fue establecido mediante la Resolución 187/2026 de ANSES y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . Además del aumento en los haberes, el organismo actualizó los topes del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), un requisito clave para el cobro de las asignaciones del sistema.

Con el aumento aplicado en julio de 2026 , ANSES también actualizó los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares del SUAF . Desde este mes, el tope individual pasó a ser de $3.034.844 , mientras que el límite del grupo familiar se elevó a $6.069.688 .

Si alguno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual o si la suma de los ingresos excede el límite familiar, no corresponde el pago de las asignaciones del SUAF .

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, los montos se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , que, según explica ANSES , "consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.

Los principales valores para la Asignación por Hijo en la escala general quedaron de la siguiente manera:

Hasta $1.146.199 de IGF: $74.033 .

. Entre $1.146.199,01 y $1.681.012: $49.940 .

. Entre $1.681.012,01 y $1.940.783: $30.206 .

. Entre $1.940.783,01 y $6.069.688: $15.586.

AUH Anses (3).jpg

Además, los monotributistas también percibirán montos actualizados de acuerdo con la categoría del régimen simplificado, mientras que las asignaciones de pago único también fueron incrementadas para julio.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones del SUAF de ANSES

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) alcanza a distintos grupos de beneficiarios que cumplen con los requisitos de ingresos establecidos por ANSES.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Excombatientes de Malvinas.

Además, el organismo también liquida asignaciones de pago único, cuyos montos fueron actualizados para julio de 2026:

Nacimiento: $86.295 .

. Adopción: $515.930 .

. Matrimonio: $129.209.

Por otra parte, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual no tienen tope de ingresos, aunque para acceder a la primera es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. De esta manera, ANSES actualizó tanto los montos de las prestaciones como los límites de ingresos que regirán durante julio de 2026.