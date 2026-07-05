Crecieron las ventas minoristas pyme en junio tras 13 meses de caída: los dos factores influyentes

Las ventas minoristas de las pymes argentinas registraron en junio una suba interanual del 0,9% y cortaron una racha de 13 meses consecutivos de retrocesos, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe destacó que hubo dos factores influyentes.

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El repunte estuvo impulsado principalmente por el cobro del aguinaldo y el movimiento comercial generado por el Mundial de fútbol. Pese a esa mejora frente a junio del año pasado, el consumo mostró una baja del 1,3% respecto de mayo y el primer semestre cerró con una caída acumulada del 2,5%.

El relevamiento también detectó un fuerte crecimiento de las ventas online, que aumentaron 16,7% interanual entre los comercios con locales físicos.

De esta forma, se corta con más de un año de contracción , ya que la última medición interanual positiva fue en abril del 2025, cuando se había registrado un avance del 3,7% en relación al mismo mes de 2024.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “este aumento en la medición interanual se explicó por la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y por el movimiento comercial que generó el Mundial de fútbol”.

“Ambos factores lograron dinamizar el consumo y traccionar la demanda en rubros específicos, sosteniendo de esta manera el indicador general”, agregaron.

En contraste, plantearon que “este flujo de transacciones resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual, lo que evidenció a un consumidor con el presupuesto restringido que priorizó consumos puntuales y continuó relegando la adquisición de bienes durables”.

Por el lado de la oferta, indicaron que “la concreción de las operaciones quedó estrictamente supeditada a los esquemas de financiación en cuotas y beneficios bancarios, exponiendo la falta de liquidez directa del público”.

Asimismo, el informe puntualizó que “los comercios reportaron una fuerte erosión de su rentabilidad ante la actualización ineludible de costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia importadora de productos de consumo”.

Además, remarcó que “en este contexto de márgenes comprimidos, el empresariado consolidó una postura de cautela financiera, paralizando proyectos de inversión y proyectando un horizonte a corto plazo sin expectativas de expansión”.

Comercios: situación económica, inversión y expectativas futuras

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable en términos interanuales, lo que representó un incremento de 1,9 puntos porcentuales frente al relevamiento de mayo”.

En relación con la expectativa futura, reflejó que “el 52,3% de la muestra previó un escenario de continuidad sin mayores variaciones”, mientras que “el 37,7% proyectó una mejora en su nivel de actividad (una leve merma de 1,1 p.p. frente a la medición previa) y el 10% restante estimó un empeoramiento”.

Asimismo, respecto a la inversión, el reporte arrojó que “el 59,3% consideró que el contexto actual es adverso para la inversión y la inyección de capital, mientras que un 12,2% lo evaluó como propicio y el 28,5% prefirió mantener una postura indefinida”.

Por otro lado, detalló que “durante junio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 16,7% y una suba intermensual desestacionalizada del 4,1%”.

El relevamiento por rubros presentó cuatro rubros con desempeño positivo. Las mayores tasas de crecimiento correspondieron a Perfumería (+9,5%) y a Farmacia (+5,4%), seguidas por Alimentos y bebidas (+2,9%) y por Textil e indumentaria (+1,9%).

Por el contrario, las ramas que registraron variaciones negativas fueron Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%).

Rendimiento de las ventas minoristas: así le fue a cada rubro

Alimentos y bebidas: las ventas subieron un 2,9% en la comparación interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 2,8% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 0,9%.

las ventas subieron un 2,9% en la comparación interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 2,8% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 0,9%. Textil e indumentaria: las ventas subieron un 1,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 4,4%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una suba del 0,6%.

las ventas subieron un 1,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 4,4%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una suba del 0,6%. Farmacia: las ventas subieron un 5,4% interanual y acumulan un alza del 4,2% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 3,1%.

las ventas subieron un 5,4% interanual y acumulan un alza del 4,2% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 3,1%. Perfumería: las ventas treparon un 9,5% interanual, pero suman un declive del 3,7% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 7,7%.