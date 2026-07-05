El Gobierno presentará su plan financiero para garantizar el pago de la deuda hasta 2027

El Ministerio de Economía anunciará este lunes el programa financiero que utilizará para afrontar los compromisos de deuda del Tesoro Nacional durante 2026 y 2027 , con el objetivo de mostrar que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los vencimientos previstos hasta el final del mandato del presidente Javier Milei .

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 6 de julio

La presentación estará encabezada por el equipo económico que conduce Luis Caputo e incluirá el cronograma de pagos en dólares y las distintas fuentes de financiamiento previstas para sostener la estrategia oficial.

En el corto plazo, el Gobierno deberá afrontar un pago de US$ 4.300 millones a bonistas privados, previsto para el 9 de julio , uno de los principales compromisos financieros del año.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase , anticipó que durante la presentación oficial se detallará el programa financiero para el período 2026-2027 , incluyendo los vencimientos en moneda extranjera y la manera en que serán financiados.

Según explicó el funcionario, el esquema fue diseñado con un criterio conservador , evitando depender de nuevas colocaciones de deuda en condiciones desfavorables.

Federico Furiase.

Las herramientas que utilizará Economía

El plan contempla distintas alternativas de financiamiento que el Gobierno ya comenzó a utilizar durante los últimos meses. Entre ellas figuran las operaciones de REPOS, licitaciones de deuda, emisiones de bonos en dólares y créditos provenientes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el objetivo es conformar un colchón financiero durante 2026, de modo de llegar al año siguiente con mayor margen para afrontar los compromisos previstos. En ese sentido, Furiase aseguró que el financiamiento se encuentra "completamente cerrado" tanto para 2026 como para 2027, una situación que, según el Gobierno, contribuyó a la reducción del riesgo país hasta la zona de los 415 puntos.

Bonos y financiamiento internacional

Como parte de la estrategia, Economía colocó dos bonos en dólares con vencimientos en 2027 y 2028, cada uno con un límite de emisión de hasta US$ 2.000 millones, cupos que ya fueron completados.

Además, el Ejecutivo obtuvo recientemente créditos de organismos multilaterales por US$ 1.700 millones destinados a respaldar nuevas operaciones de financiamiento con bancos privados. De ese total, US$ 1.200 millones corresponden al Banco Mundial y US$ 500 millones al BID.

A esto se suma la ampliación de los acuerdos de REPOS anunciada por el Banco Central, que extiende esos instrumentos hasta 2028, reduciendo las necesidades de financiamiento durante el período electoral.

Furiase también señaló que la emisión de deuda bajo legislación extranjera continúa siendo una alternativa disponible, aunque aclaró que el Gobierno solo recurrirá a esa herramienta si las condiciones de financiamiento resultan convenientes.