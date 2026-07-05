5 de julio de 2026 - 07:35

Ya podés descargar la nueva edición de Cuyo Minero

Cuyo Minero ya está disponible en formato digital. Accedé a informes, entrevistas y análisis sobre minería, empleo, innovación e IA.

Cuyo Minero 6 de julio
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento producido en forma conjunta por Diario Los Andes y Diario de Cuyo, ya está disponible con un formato pensado para ampliar su alcance: además de la edición impresa, los lectores pueden descargar el contenido completo en formato digital y acceder a todos los artículos desde cualquier dispositivo.

Leé además

la mineria y la inteligencia artificial en pilares: casos de exito, manejo de datos y oportunidades

La minería y la inteligencia artificial en Pilares: casos de éxito, manejo de datos y oportunidades
El plan en Sierra Pintada se centra en el tratamiento del agua acumulada en las canteras y en la gestión de residuos sólidos del antiguo complejo minero.

Sierra Pintada: cómo avanza la remediación ambiental que busca recuperar el histórico complejo de uranio

La publicación reúne algunas de las principales tendencias que hoy atraviesan a la industria minera argentina, con foco en el desarrollo de los proyectos de cobre en Cuyo, la incorporación de nuevas tecnologías y la formación del capital humano que demandará el sector en los próximos años.

Además analiza cómo evolucionan los perfiles laborales a medida que un proyecto avanza desde la exploración hasta la operación, y explica cuáles serán los puestos más buscados en cada etapa del desarrollo minero, desde geólogos e ingenieros hasta operadores, técnicos especializados y nuevos perfiles vinculados al análisis de datos y la inteligencia artificial.

La edición también dedica un bloque especial a la transformación tecnológica de la minería. A partir de los debates desarrollados en el ciclo Pilares IA y en Hackeando San Juan, referentes de empresas como Veladero, Los Azules, Achilles AI y CASETIC explican cómo la inteligencia artificial ya está mejorando procesos productivos, optimizando la gestión de proveedores y redefiniendo los perfiles profesionales que demandará la industria en los próximos años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Autoridades de la CaMen durante la celebración de aniversario de la entidad

La Cámara Mendocina de Empresas Mineras cumple 23 años y proyecta un futuro de inversión y minería sostenible

Con aval legislativo, comenzará la exploración de litio en el sur de Mendoza

La Legislatura aprobó el inicio de la exploración de litio en el sur de Mendoza

El anuncio fue realizado por AISA Group durante un encuentro entre el presidente Javier Milei y empresarios españoles en Madrid.

Nuevo RIGI para Gualcamayo: AISA Group proyecta invertir USD 1.500 millones para expandir la minería

El gobernador Alfredo Cornejo invitó, en Chile, a participar de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se desarrollará en Mendoza en noviembre

Mendoza será sede de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible