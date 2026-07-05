Ya podés descargar la nueva edición de Cuyo Minero

Cuyo Minero ya está disponible en formato digital. Accedé a informes, entrevistas y análisis sobre minería, empleo, innovación e IA.

La nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento producido en forma conjunta por Diario Los Andes y Diario de Cuyo, ya está disponible con un formato pensado para ampliar su alcance: además de la edición impresa, los lectores pueden descargar el contenido completo en formato digital y acceder a todos los artículos desde cualquier dispositivo.

La publicación reúne algunas de las principales tendencias que hoy atraviesan a la industria minera argentina, con foco en el desarrollo de los proyectos de cobre en Cuyo, la incorporación de nuevas tecnologías y la formación del capital humano que demandará el sector en los próximos años.

Además analiza cómo evolucionan los perfiles laborales a medida que un proyecto avanza desde la exploración hasta la operación, y explica cuáles serán los puestos más buscados en cada etapa del desarrollo minero, desde geólogos e ingenieros hasta operadores, técnicos especializados y nuevos perfiles vinculados al análisis de datos y la inteligencia artificial.

La edición también dedica un bloque especial a la transformación tecnológica de la minería. A partir de los debates desarrollados en el ciclo Pilares IA y en Hackeando San Juan, referentes de empresas como Veladero, Los Azules, Achilles AI y CASETIC explican cómo la inteligencia artificial ya está mejorando procesos productivos, optimizando la gestión de proveedores y redefiniendo los perfiles profesionales que demandará la industria en los próximos años.