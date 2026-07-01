La Legislatura aprobó el inicio de la exploración de litio en el sur de Mendoza

La Cámara de Diputados convirtió en ley la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Don Luis y Otro , habilitando el inicio de la exploración minera de litio en las Salinas del Diamante, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.

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La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por 36 votos a favor y cuatro en contra , con lo que completó su tratamiento legislativo tras haber recibido previamente el aval del Senado . El proyecto contempla tareas de exploración sobre una superficie de 234.256,5 hectáreas para evaluar la presencia de minerales de primera categoría, principalmente litio.

Con esta sanción, Mendoza suma un nuevo proyecto de exploración dentro de su estrategia para ampliar la actividad minera y diversificar su matriz productiva.

El expediente llegó a la Legislatura luego de un proceso de evaluación ambiental y técnica que se extendió durante casi dos años.

La Legislatura aprobó el inicio de la exploración minera de litio en el sur provincial

Durante ese período se realizaron dos audiencias públicas, una en San Rafael y otra en Malargüe , una visita técnica al área del proyecto y distintas instancias de participación ciudadana. Además, intervinieron más de nueve organismos públicos especializados y se puso a disposición de la ciudadanía toda la documentación tanto en formato físico como digital.

La norma fue rechazada únicamente por los diputados Rolando Scanio y Jorge Difonso (La Unión Mendocina), y Lucas Ilardo y Lidia Quintana (Fuerza Patria).

La búsqueda se concentrará en las Salinas del Diamante

El proyecto es impulsado por la empresa australiana Ampere Lithium, en asociación con la firma mendocina El Jarillar, histórica productora de sales de la zona.

La exploración se desarrollará en las Salinas del Diamante y sectores aledaños, donde estudios preliminares detectaron indicios de litio en las salmueras.

La primera etapa comprenderá trabajos geológicos y geofísicos utilizando caminos existentes, sin abrir nuevas trazas. En función de los resultados obtenidos, se avanzará posteriormente con perforaciones para determinar las características y la concentración del recurso.

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La apuesta al litio

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró la aprobación legislativa y sostuvo que la exploración permitirá generar información científica para evaluar el potencial del recurso.

A través de su cuenta en la red social X, afirmó que "las sales con litio son consideradas un recurso estratégico para la transición energética y el desarrollo tecnológico" y destacó que el proyecto contribuirá a ampliar el conocimiento geológico de Mendoza.

También remarcó que todas las etapas del proceso se desarrollaron con participación ciudadana, tratamiento legislativo y controles ambientales, "garantizando transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente".

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Una posible ventaja competitiva

Uno de los aspectos que distingue al proyecto mendocino es el método que eventualmente debería utilizarse si la exploración confirma la viabilidad económica del recurso.

A diferencia de otros salares argentinos, la normativa ambiental provincial no permitiría la evaporación de salmueras en grandes piletas. En su lugar, una futura explotación debería recurrir a la extracción directa de litio(DLE), una tecnología que permite recuperar el mineral en pocas horas y reinyectar las salmueras al acuífero, reduciendo el impacto ambiental.

Ese esquema es considerado una de las principales ventajas competitivas que podría ofrecer Mendoza en un mercado internacional que demanda cada vez más minerales críticos para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, la provincia habilita una nueva etapa de exploración que permitirá determinar si las Salinas del Diamante cuentan con un recurso de litio económicamente aprovechable y consolidar su estrategia de desarrollo de una minería enfocada en minerales críticos para la transición energética.