Litio en Mendoza: Diputados analiza el proyecto de exploración minera Don Luis

El proyecto de exploración de litio "Don Luis y Otro" dio un nuevo paso en su recorrido institucional. Funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente expusieron ante las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente y Economía de la Cámara de Diputados los alcances de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya fue aprobada por el Senado y ahora espera la ratificación definitiva de la Cámara baja.

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La iniciativa contempla tareas de exploración sobre una superficie de 234.256,5 hectáreas y es impulsada por la empresa australiana Ampere Lithium, asociada con la firma mendocina El Jarillar , histórica productora de sales de la zona de las Salinas del Diamante.

El expediente llegó a esta instancia luego de un proceso de evaluación técnica, ambiental y participativa que se extendió durante casi dos años e incluyó dos audiencias públicas, una visita al sitio, participación presencial y virtual de la comunidad y la intervención de más de nueve organismos públicos.

Durante la exposición, el director de Minería, Jerónimo Shantal , explicó que el objetivo fue detallar el procedimiento que derivó en la recomendación técnica para aprobar la exploración. "Desarrollamos sobre todo el procedimiento, que duró casi dos años, con dos audiencias públicas , una visita al sitio y la posibilidad de que toda la comunidad participara, tanto de manera presencial como virtual", destacó.

Jerónimo Shantal y Leonardo Fernández, junto a equipos técnicos del Ministerio, expusieron ante las comisiones de LAC, Ambiente y Economía de la Cámara de Diputados sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de litio “Don Luis y Otro”. pic.twitter.com/lcQKRSL5ND

El funcionario señaló que la Declaración de Impacto Ambiental incorpora numerosas obligaciones para la empresa , que deberá obtener autorizaciones sucesivas de la Autoridad Ambiental Minera a medida que avance cada etapa.

"Tiene exigencias vinculadas con el cumplimiento de etapas que la compañía deberá ir completando, con aprobaciones permanentes por parte de la autoridad ambiental minera, monitoreos participativos y puntos de control que también estarán referenciados por el Estado", explicó.

Por su parte, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, detalló que la empresa deberá realizar estudios de línea de base sobre suelo, aire y agua, además de cumplir con monitoreos específicos, seguros ambientales y las normas de higiene y seguridad para los trabajadores.

"La declaración de impacto ambiental es una declaración jurada de la empresa, pero no sólo controla el Gobierno. También intervienen diferentes organismos sectoriales que forman parte de este esquema de control cruzado", indicó.

Además, recordó que, según la normativa vigente, los estudios ambientales deben renovarse cada dos años o cuando existan modificaciones sustanciales en el proyecto.

image Jerónimo Shantal y Leonardo Fernández, junto a equipos técnicos del Ministerio de Energía y Ambiente, expusieron ante las comisiones de LAC, Ambiente y Economía de la Cámara de Diputados y brindaron detalles de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de litio “Don Luis y Otro”

Una discusión por un organismo que no emitió dictamen

Uno de los temas planteados durante la reunión estuvo vinculado con la ausencia de dictamen de uno de los organismos convocados como autoridad sectorial en el marco del proceso de la Declaración de Impacto Ambiental. Shantal explicó que dicho organismo condicionó su participación al cobro de honorarios, una exigencia que, según sostuvo, no está prevista en la normativa.

"La ley no faculta exigir el pago de honorarios y tampoco establece montos. Los otros nueve organismos dictaminaron conforme a sus competencias, como corresponde a organismos públicos", afirmó.

El director de Minería consideró que seguir postergando el expediente habría generado inseguridad jurídica y afectado la llegada de inversiones. "Llevamos dos años de análisis técnico. No podíamos retardarlo más porque, si los proyectos no salen, las inversiones se van a otro lado", sostuvo.

Una exploración minera con alto riesgo

El funcionario recordó que la etapa actual se limita exclusivamente a la exploración minera y que la posibilidad de llegar a una futura explotación depende de múltiples factores técnicos y económicos. "Las estadísticas de la minería son muy malas. De cada cien proyectos o cien sondajes, recién uno puede tener resultados positivos", señaló.

Por eso, insistió en la necesidad de avanzar con numerosas campañas exploratorias para identificar recursos económicamente viables. En caso de obtener resultados favorables, el proyecto debería atravesar un nuevo procedimiento ambiental y legislativo antes de habilitar una eventual explotación.

"Todo empieza de cero y es un proceso más robusto, con nuevos organismos, una nueva evaluación, audiencia pública y ratificación legislativa", aclaró.

image Salinas del Diamante, en San Rafael, donde se quiere avanzar en la exploración de litio.

El potencial del litio y las Salinas del Diamante

La búsqueda se concentra en las Salinas del Diamante y zonas aledañas, donde El Jarillar extrae desde hace casi un siglo sales superficiales para consumo humano. Estudios preliminares revelaron indicios de presencia de litio en las salmueras, lo que motivó el desarrollo del proyecto.

La exploración se realizará en dos etapas. La primera consistirá en estudios geológicos y geofísicos utilizando caminos existentes, sin apertura de nuevas trazas. Luego, y en función de los resultados obtenidos, se avanzará con perforaciones para analizar las características y concentraciones de las salmueras.

Shantal remarcó que el litio es uno de los minerales estratégicos para la transición energética. "Las baterías de los vehículos eléctricos requieren estos minerales y ya existen indicios de que habrá escasez. Incluso el reciclado no alcanzará para cubrir la demanda futura", señaló.

Una posible ventaja competitiva para Mendoza

A diferencia de otros salares del país, Mendoza no permitiría utilizar el método tradicional de evaporación de salmueras. Por eso, una eventual explotación debería realizarse mediante extracción directa de litio (DLE), una tecnología más moderna que permite recuperar el mineral en pocas horas y reinyectar las salmueras en el acuífero.

Esta característica podría convertirse en un diferencial para la provincia en un contexto de creciente demanda mundial por minerales críticos y de búsqueda de procesos más eficientes y sostenibles.

Ahora, la decisión final quedó en manos de la Cámara de Diputados. Si la ratificación prospera, Mendoza dará un nuevo paso en la exploración de un recurso que podría incorporarse a la matriz minera provincial y sumarse al escenario global de la transición energética.