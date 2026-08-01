La inflación de julio amenaza con volver a superar el 2% y enciende alertas sobre el freno a la desinflación

Luego de haber anotado un número inferior al 2% en junio, peligra la continuidad de la desaceleración en la inflación, distintos motivos presionan sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se corre el riesgo de no mantener la tendencia bajista.

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La inflación viene sosteniendo una tendencia descendente en su nivel para los precios. Lejos de llegar al tan ansiado cero en agosto, como había prometido alguna vez el presidente Javier Milei, la ilusión de converger a ese número persiste hacia más adelante.

“El camino es el correcto, no quiere decir que sea fácil, pero es lo adecuado”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo , días atrás en una entrevista.

Actualmente, el Gobierno atraviesa un proceso desinflacionario marcado. El último mal dato que tuvo que digerir fue el de marzo, cuando la inflación se aceleró al 3,4%. A partir de ahí, transitó un camino que lo llevó a reducir el IPC por debajo de los dos puntos, algo que no se lograba desde agosto de 2025.

En concreto, el sendero tuvo una ralentización marcada: en abril fue de 2,6%, pasó a 2,1% en mayo y cerró junio con 1,9%.

El Gobierno espera poder continuar demostrando que la inflación es una problemática ya resuelto y poner el ojo en otros aspectos, tanto económicos como políticos en lo referido a la agenda legislativa.

Qué se espera para la inflación de julio

La proyección de las consultoras que relevó la Agencia Noticias Argentinas marca una inflación en torno al 1,9% y 2,1%.

C&T estimó un dato igual que la de junio, en donde la inflación núcleo y el componente estacional fueron algo mayores que en junio, mientras que los productos regulados se mantuvieron moderados.

El boom del Mundial 2026, sumado al factor estacional de las vacaciones de invierno, hizo que el turismo sea uno de los componentes que mayor presión metió al índice general.

“Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente. Esto explicó la dinámica del componente estacional”, explicó la consultora.

En este sentido, precisaron que el rubro de alimentos y bebidas tuvo una moderación (1,6%) respecto al mes pasado, mientras que en los bienes y servicios varios se destacaron los artículos de tocador y el efecto del aumento de cigarrillos de junio.

El resto de los rubros se movió en torno al 1,4%, con un comportamiento similar al de junio. “La excepción fue indumentaria, que bajó por el comienzo de las liquidaciones”, precisaron.

EcoGo registró una suba en el índice de precios, el cual quebraría la caída y la posicionaría sobre el mismo nivel que mayo. Durante la cuarta semana del mes, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, por lo que la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyectó en torno al 2% para julio.

Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (0,6%), la inflación del rubro alimentos es de 1,8%. Así, la inflación de julio cerraría en 2,1%, marcando un avance de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) para quedar nuevamente por encima del 2%.

“Transcurridas las primeras cuatro semanas del mes, la estabilidad en los rubros de mayor volatilidad estacional, sumada a la baja en indumentaria por la liquidación de temporada de invierno, permitió que el índice general cerrara esta semana 0,1 p.p. por debajo del registro de la semana anterior”.

En la misma línea estuvo la estimación de la Fundación Libertad y Progreso, la cual atribuyó el rebote transitorio al factor estacional de las vacaciones y la escalada en alimentos y bebidas no alcohólicas.

“De cara al segundo semestre, creemos que los precios van a retomar nuevamente el sendero de desinflación que venían transitando, asentándose por debajo de una variación del 2% intermensual”, consideró el economista Julián Neufeld.

Solamente Equilibra registró un número alentador para la continuidad de la inflación: proyectó 1,8% con una aceleración de alimentos y bebidas no estacionales (pasando de 0,9% a 1,4%).

La fuerte baja en los productos estacionales favorecería la merma en el IPC, dado que descendieron de 3,4% a la zona de 2% por rebajas significativas en ropa y los regulados subieron también en torno a 2% mensual.

El próximo jueves 6 de agosto se difundirá el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el cual sumará la visión que mantiene el mercado sobre la variación en el costo de vida. El mismo será publicado por el Banco Central (BCRA).

Ya con julio terminado y las cuatro proyecciones de la semana finalizadas, restará conocer el dato oficial por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el cual largará el número dentro de dos semanas —13 de agosto— y liberará las dudas que persisten sobre el aumento o descenso del IPC.