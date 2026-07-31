Milei criticó a los jugadores de la Selección por la bandera de Malvinas: "No hay que mezclar agua con aceite"

En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei no esquivó ningún tema y habló de todo: Estados Unidos, Malvinas, Inflación y Adorni.

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En un mano a mano con Mariana Brey en Telefe, rechazó las versiones que atribuyen a Estados Unidos un papel determinante en la estabilidad económica de su Gobierno y aseguró que la asistencia recibida desde ese país representó una porción mínima de los recursos movilizados para enfrentar lo que definió como un "ataque especulativo".

Al ser consultado sobre quienes sostienen que el programa económico logró sostenerse gracias al respaldo de Estados Unidos, Milei afirmó que el Gobierno enfrentó una corrida financiera de gran magnitud . "Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares ", sostuvo.

En ese contexto, minimizó el peso de la asistencia estadounidense. "Es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: 'No, a ustedes los salvó Estados Unidos'. De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500 . O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5% ", afirmó.

El Presidente insistió en que atribuir el resultado exclusivamente a ese apoyo es una interpretación equivocada. "Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada ", agregó.

La inflación

Durante la entrevista, Milei también respondió a quienes le recuerdan que había anticipado una inflación cercana a cero para mitad de año.

Según explicó, esa proyección estaba vinculada al efecto que tiene la política monetaria sobre los precios. "Yo lo que dije es que la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad de 2024, cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central", señaló.

Además, diferenció el comportamiento de los distintos indicadores de inflación. "Si vos mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé", indicó.

Respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sostuvo que su desaceleración requiere más tiempo. "Si querés tomar el IPC, va a tardar más", expresó.

En la mísma línea, el jefe de Estado también cuestionó el tratamiento periodístico de sus declaraciones y apuntó contra algunos comunicadores. "Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro", manifestó.

Por último, Milei defendió la respuesta del Gobierno durante los momentos de tensión financiera y aseguró que la administración nacional atravesó una situación sin precedentes.

"¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente al 50% de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de 41 mil millones de dólares", afirmó.

En ese sentido, volvió a destacar las medidas adoptadas por el equipo económico. "Nosotros, en el medio, limpiamos las LEFI. Limpiamos los encajes, subimos los encajes", concluyó.

Qué dijo sobre Manuel Adorni

En la entrevista, Milei aseguró que mantiene su respaldo a su exjefe de Gabinete: "Para mí, Adorni es honesto. Le hablé hace muy poco, pero en el último tramo estuve con muchos viajes y muchas actividades y no pude verlo".

Luego, afirmó: "Me parece la desproporción que hubo en todo el tramo solo por el hecho de que tocó el ego de los periodistas".

Consultado por sobre qué ocurriría si la Justicia avanza en el Caso Adorni, Milei afirmó que respetará cualquier decisión judicial, pero reivindicó la presunción de inocencia: "Yo soy absolutamente respetuoso de lo que determina la Justicia".

“Las garantías constitucionales dicen que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, agregó, y cuestionó el rol de algunos comunicadores en el debate público. “Quiero saber en qué parte de la Constitución Nacional dice que los periodistas pueden actuar de fiscales, de jueces, determinar quién es culpable o inocente y determinar sentencias sumarísimas”, planteó.

Sobre el final, sostuvo: "Creo que es inocente y las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario".

Milei sobre la bandera de las Islas Malvinas

Sobre la bandera que mostró la Selección Argentina de las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra en el Mundial el presidente opinó: "No hay que mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego. Mezclar eso es un problema. De hecho, en la misma línea se manifestó Scaloni".

La bandera sobre Malvinas que mostró la Selección Argentina tras el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial. Gentileza

"Si en la emocionalidad y la alegría que teníamos todos con ese partido, mostraron la bandera, es entendible, es parte del sentimiento", dijo y diferenció: "Los jugadores lo pueden hacer, están en campo de juego. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político".

Allí afirmó que un funcionario no debe realizar expresiones que puedan interpretarse como una amenaza: "Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra. Eso es lo que no puede hacerse".

"La política en lugar de rasgar la olla de manera miserable tiene que guardar la compostura. Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas. Es decir, los mayores avances en la historia en el tema Malvinas lo hemos logrado nosotros. Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar" y agregó que Estados Unidos, China y sectores de la sociedad británica se manifestaron a favor de la posición argentina.