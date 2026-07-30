Villarruel volvió a apuntar contra Milei y crece la interna libertaria: "Me preocupa su estado"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar al presidente Javier Milei y sostuvo que siente "preocupación" por las ideas que pregona el mandatario.

Cadena Nacional: Milei anunciará la reforma del Banco Central con un mensaje "sanguinario" contra la casta

Tenso cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel por las dietas de los senadores: "Cerebro de microbio"

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó Villarruel en un mensaje en su cuenta de X, al responder un planteo de otro usuario.

En medio de la interna libertaria, la diputada Lilia Lemoine compartió un posteo en su cuenta de X donde afirmaba que Victoria Villarruel y Marcela Pagano tendrían acercamientos al peronismo y las acusó de tratar de iniciar juicio político a Javier Milei. El posteo, también fue compartido por el presidente de la Nación, lo que generó una contundente respuesta de la vicepresidenta.

"El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", sentenció

En respuesta a los comentarios de usuarios en la red social, la vicepresidenta expresó: "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio".

Fuerte cruce entre Lemoine y Villarruel

Esta semana, la diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizaron otro fuerte cruce en redes sociales. En esta oportunidad, Lemoine cuestionó la diferencia de salarios entre diputados y senadores y apuntó contra la titular del Senado.

Lilia Lemoine acusó a Victoria Villarruel y Marcela Pagano de tener acercamientos con el peronismo X | @lilialemoine

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política“, señaló en su cuenta de X.

Victoria Villarruel respondió al posteo de Javier Milei X | @VickyVillarruel

En la misma línea, Villarruel cuestionó el mensaje de la diputada y apuntó: "Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.