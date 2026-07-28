Tenso cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel por las dietas de los senadores: "Cerebro de microbio"

Esta semana, la diputada por La Libertad Avanza , Lilia Lemoine y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizaron otro fuerte cruce en redes sociales. En esta oportunidad , Lemoine cuestionó la diferencia de salarios entre diputados y senadores y apuntó contra la titular del Senado.

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“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política“, señaló en su cuenta de X.

En la misma línea , Villarruel cuestionó el mensaje de la diputada y apuntó: "Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

Lejos de ignorar la respuesta de la vicepresidente, Lemoine contraatacó y la acusó de tener alianzas con la oposición. "Che... kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW que gracioso como se alió con Kicillof, no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”.

La discusión escaló en redes sociales y horas más tarde, la diputada reconoció que el mensaje de Villarruel habría estado dirigido a Marcela Pagano, diputada por el bloque Coherencia.

"Ahora entendí, ahí ví que @VickyVillarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a @Marcelampagano, CLARAMENTE. Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo TRAICIONABA intentando tomar la comisión de Juicio Político!", sentenció.

Ahora entendí, ahí ví que @VickyVillarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a @Marcelampagano, CLARAMENTE .



Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo TRAICIONABA intentando tomar la comisión de Juicio Político!



Y como esto lo están moviendo… https://t.co/8lz1DbroEj pic.twitter.com/K9Z8r0fuu3 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) July 28, 2026

En su posteo, la libertaria volvió a apuntar contra la vicepresidenta. "Y como esto lo están moviendo tuiteros kukas amigos de Pagano como @Pampa139, están queriendo pilotearla para que parezca que habla de mí. Pero no... claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier en 2021, yo no estuve en las listas de LLA). ES VERDAD VICTORIA TENEMOS QUE ARMAR MEJORES LISTAS PARA QUE NO SE NOS METAN KUKAS CAMUFLADOS COMO PAGANO O VOS!"