El oficialismo brasileño pidió investigar a Milei por presunta "injerencia electoral"

Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentaron una denuncia para que se investigue a Javier Milei por su participación en un acto político de Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair y principal opositor de Luiz Inácio Lula da Silva . Según el planteo dado, se busca determinar “si existió una posible injerencia externa indebida en el proceso electoral brasileño”.

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La presentación fue realizada por el PT junto a sus aliados PV y PCdoB ante la Fiscalía General de la República. El pedido apunta a que se analice la visita de Milei a la convención del Partido Liberal , donde respaldó públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre.

La iniciativa surgió luego de la escalada de tensión entre los gobiernos de Argentina y Brasil, marcada por las críticas e insultos que el mandatario argentino dirigió contra el presidente brasileño.

En este sentido, la Federación Brasileña de la Esperanza, es decir, la alianza oficialista que gobierna junto a Lula Da Silva, emitió una aclaración diciendo que su moción no conforma “ninguna conclusión sobre irregularidades electorales o administrativas”, sino que busca establecer si la visita del presidente Milei puede llegar a interferir y afectar “la preservación de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño”.

Al respecto, el PT lo hizo saber en un comunicado que dio a circulación a través de su página web, en el cual sostuvo que “el presidente argentino expresó explícitamente su apoyo al candidato” Flavio Bolsonaro y aprovechó la ocasión para realizar “ataques personales” en contra de su oponente y presidente actual Lula Da Silva, quien está en carrera para lograr su reelección, además de un ministro del Supremo Tribunal Federal.

Asimismo, teniendo en cuenta la cobertura periodística en el evento, sumadas las repercusiones que se dieron, desde el PT marcaron que la presencia de Milei “no fue un episodio aislado ni un mero hecho fortuito”.

Y en ese sentido solicitaron “verificar si se movilizaron estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras, directa o indirectamente, para impulsar un acto de inequívoca naturaleza político-electoral relacionado con la sucesión presidencial brasileña”.

También, en el comunicado el PT sumó que “la soberanía nacional se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas incompatibles con la autodeterminación política del pueblo brasileño”.

La respuesta en Buenos Aires

El vocero del presidente argentino, Adrián Ravier, le restó importancia a las palabras del mandatario Milei, en referencia a su par brasilero Lula Da Silva, marcando que “no va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino”.

Y agregó que “no es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales”.

En este contexto añadió que “ha habido siempre insultos de ambos lados”, en relación a que “diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”.