28 de julio de 2026 - 22:45

El vicepresidente brasileño aseguró que los ataques de Javier Milei afectan a la Argentina: "Lamentables"

En medio de la crisis diplomática, Alckmin defendió la relación histórica entre Argentina y Brasil y advirtió que las confrontaciones afectan los intereses comerciales de ambos países.

Geraldo Alckmin y Lula da Silva.

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Agência Brasil
Los Andes | Redacción Política
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Alckmin calificó de "lamentables" los insultos pronunciados por Milei durante su visita a San Pablo y afirmó que ese tipo de expresiones no contribuyen a fortalecer la relación bilateral. Además, destacó que Argentina y Brasil mantienen una integración histórica y estratégica, especialmente en materia comercial e industrial, por lo que consideró que la escalada verbal termina afectando los intereses argentinos.

La crisis diplomática sigue escalando

Las declaraciones del vicepresidente brasileño se produjeron luego de que Milei participara de un acto del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", y posteriormente denunciara una presunta campaña "antiargentina" financiada por el gobierno brasileño.

En respuesta, Brasil convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y el canciller Mauro Vieira definió los dichos de Milei como "graves e inaceptables" y "sin precedentes" en la relación diplomática entre ambos países.

El pronunciamiento de Alckmin se suma a otras respuestas de funcionarios brasileños y del propio Lula da Silva, quien este lunes reaccionó con ironía al ser consultado por la prensa sobre Milei y respondió: "¿Quién es ese tipo?".

Pese al fuerte cruce político, ambos países buscan preservar la relación económica y comercial, dado que la Argentina continúa siendo uno de los principales socios de Brasil.

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