Brasil endureció su postura tras los insultos de Milei y Lula evitó la confrontación: "¿Quién es ese tipo?"

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , reaccionó por primera vez a los agravios que recibió de parte de Javier Milei , aunque evitó responder con nuevas descalificaciones. Consultado por periodistas sobre las declaraciones del mandatario argentino, el líder brasileño apeló a la ironía y respondió con una breve frase: "¿Quién es ese tipo?" .

El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino tras las críticas de Milei a Lula da Silva: qué pidió

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La declaración se produjo en medio de la creciente crisis diplomática entre Argentina y Brasil , luego de que el Gobierno brasileño decidiera llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires tras los dichos de Milei durante un acto político en San Pablo.

Mientras se preparaba para recibir al presidente de Corea del Sur , Lee Jae-myung , Lula fue consultado por un periodista acerca de las expresiones de Milei.

"¿Qué opina de lo que dijo Milei?" , preguntó el cronista. La respuesta del mandatario brasileño fue inmediata: "¿Quién es ese tipo?" , dijo el mandatario de Brasil.

Hoje tive a honra de receber o presidente Lee Jae-myung e a primeira-dama Kim Hye-kyung em visita de Estado ao Brasil. Sejam muito bem-vindos! pic.twitter.com/mLG5ESp9t6

La contestación provocó risas entre quienes se encontraban presentes y marcó la primera reacción pública de Lula desde que el presidente argentino lo calificó de "presidiario" , "ladrón" y "el zurdo" durante su visita a Brasil. Más allá de la respuesta de Lula, el Gobierno brasileño continuó expresando su rechazo a las declaraciones de Milei.

En el marco del conflicto diplomático, el embajador brasileño en la Argentina, Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia para mantener consultas con las autoridades de Itamaraty, mientras que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, deberá brindar explicaciones ante la Cancillería brasileña por los dichos del mandatario argentino.

Qué dijo Milei durante su visita a Brasil

La polémica comenzó luego de que Javier Milei viajara a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.

Durante su discurso, el Presidente argentino respaldó al dirigente opositor y cuestionó con dureza al oficialismo brasileño. En ese contexto, evitó mencionar a Lula por su nombre y lo calificó como "ladrón", "presidiario" y "el zurdo", además de referirse a "los zurdos de mierda" al criticar a los gobiernos de izquierda de la región.

"Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", afirmó Milei. Además, sostuvo que Brasil podría enfrentar un escenario similar si no modifica su rumbo político tras las próximas elecciones.

La respuesta del Gobierno de Brasil

Las declaraciones del mandatario argentino generaron una inmediata reacción de funcionarios brasileños. El canciller Mauro Vieira calificó los dichos como "graves e inaceptables" y sostuvo que constituyeron una injerencia en asuntos internos de Brasil.

"Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable. Pero debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo" dijo Vieira. Y agregó: "Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales".

Horas después también se pronunció el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, quien criticó a Milei y comparó indicadores económicos de ambos países.

"El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", aseguró en una entrevista con Rádio Jornal.