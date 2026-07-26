Alberto Fernández apuntó contra Milei por su viaje a Brasil y defendió a Lula

El expresidente Alberto Fernández criticó el viaje de Javier Milei a Brasil, rechazó sus agravios contra Lula da Silva y aseguró que ese comportamiento perjudica la relación con el principal socio comercial de la Argentina.

El expresidente Alberto Fernández criticó con dureza al presidente Javier Milei por las declaraciones que realizó durante su reciente visita a Brasil, donde respaldó políticamente a Jair Bolsonaro y lanzó fuertes agravios contra Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exmandatario comparó su viaje a Curitiba, cuando reclamó la liberación de Lula mientras permanecía detenido por causas que posteriormente fueron anuladas, con la participación de Milei en un acto político en San Pablo.

"Milei fue a Brasil a gritar como un energúmeno reclamando ver a un golpista preso. Yo fui a Curitiba reclamando la libertad de un inocente. Hoy Lula es presidente de Brasil y Bolsonaro está preso por promover un golpe de Estado. Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón", escribió Fernández.

Las declaraciones llegaron en medio de la crisis diplomática con Brasil El mensaje del expresidente fue difundido luego de que el Gobierno brasileño resolviera llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, como respuesta a los insultos que Milei dirigió contra Lula da Silva y miembros de la Justicia brasileña durante un acto partidario en San Pablo.

En ese encuentro, el jefe de Estado argentino manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, profundizando además sus cuestionamientos hacia el gobierno brasileño.