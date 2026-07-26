Nueva crisis diplomática: Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras los insultos de Milei a Lula

El gobierno de Brasil resolvió convocar a consultas a su embajador en Argentina , Julio Bitelli , luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , durante un acto político realizado en San Pablo .

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La decisión fue adoptada por el canciller Mauro Vieira y representa uno de los gestos diplomáticos más significativos que puede adoptar un país sin llegar a romper relaciones bilaterales, en medio de un nuevo episodio de tensión entre ambos gobiernos.

De acuerdo con fuentes diplomáticas brasileñas, Bitelli regresará a Brasilia en las próximas horas para mantener consultas con el Palacio de Itamaraty sobre el estado de la relación entre ambos países.

Las mismas fuentes calificaron como "inaudito" el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL) , donde el mandatario argentino respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro .

El conflicto se produjo luego de la participación de Milei en un acto del espacio político vinculado al expresidente Jair Bolsonaro , en lo que constituyó su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con integrantes del gobierno de Lula.

Durante su discurso, el mandatario argentino se refirió a Luiz Inácio Lula da Silva con expresiones como "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Además, ante un inconveniente técnico con los micrófonos del escenario, ironizó preguntando si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Asimismo, sostuvo que Lula intentó influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó Milei durante el acto.

El Presidente también cuestionó la condena judicial contra Jair Bolsonaro y criticó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien descalificó por impedirle visitar al exmandatario brasileño.

Rechazo del oficialismo brasileño

Las declaraciones generaron una rápida respuesta de dirigentes del oficialismo brasileño. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, calificó como "inadmisible" la actitud del mandatario argentino y sostuvo que un jefe de Estado extranjero no debería expresarse en esos términos sobre las instituciones brasileñas.

Además, afirmó que el comportamiento de Milei "no sorprende" y consideró que "ha demostrado en reiteradas oportunidades no estar a la altura del cargo que ocupa".

Por su parte, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, cuestionó el modelo económico impulsado por el Gobierno argentino y señaló que esperaba que Milei aprovechara su visita para comprender que gobernar implica "cuidar a las personas y no desmontar derechos".

Una nueva crisis diplomática

La convocatoria del embajador recuerda el conflicto diplomático que protagonizaron Argentina y España en mayo de 2024, cuando el gobierno de Pedro Sánchez retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires tras declaraciones de Milei sobre Begoña Gómez.

Con este nuevo episodio, la relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde el inicio de la gestión de Milei. Desde su llegada a la Casa Rosada, el Presidente no mantuvo reuniones oficiales con Lula da Silva y priorizó su vínculo político con Jair Bolsonaro, un distanciamiento que ahora derivó en una respuesta formal de la diplomacia brasileña.

Discurso completo de Javier Milei en Brasil