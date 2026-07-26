Milei, en modo campaña: los principales anuncios que dejó en su discurso en La Rural 2026

Con la mirada puesta en la campaña electoral, Javier Milei aprovechó su discurso en la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo para reafirmar el rumbo económico de su Gobierno.

La Sociedad Rural respaldó la ley de tierras y reclamó proteger el derecho de la propiedad privada

Javier Milei denunció una campaña internacional para "bajar el precio" de la Argentina

Frente a productores y dirigentes del sector, prometió seguir reduciendo las retenciones, defendió las desregulaciones implementadas y cuestionó las políticas agropecuarias de gestiones anteriores .

Aunque no hizo un anuncio formal sobre una eventual candidatura, el cronograma que presentó supone que continuará al frente del Gobierno más allá de diciembre de 2027.

Milei aseguró que las retenciones “son una aberración que nunca debió haber existido” y afirmó que su eliminación sigue siendo una prioridad para el Gobierno .

Sin embargo, durante los casi 40 minutos que duró su discurso, Milei sostuvo que el proceso de eliminación de las retenciones será progresiva para preservar el equilibrio fiscal y remarcó que, por primera vez, el sector agropecuario contará con previsibilidad respecto de la carga impositiva.

“A la soja, la bajamos del 33 al 24% y vamos a ir bajándola sostenidamente hasta llegar al 15% en diciembre del 2028. A su derivado, la harina y el aceite, del 31 al 22,5 camino al 14. Al maíz del 12 al 8,5 y llegará al 5,5%. Y al trigo y a la cebada ya lo bajamos del 12 al 5 y, por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene por fin previsibilidad y, por sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos”, afirmó.

2. Energía y minería financiarán la baja de impuestos

El Presidente explicó que el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería permitirá reemplazar los ingresos que hoy generan las retenciones y avanzar hacia su eliminación definitiva.

3. Prometió un “campo radicalmente distinto”

Milei sostuvo que el sector agropecuario dejará atrás años de restricciones y afirmó que “se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, gracias a las medidas de desregulación impulsadas por su gestión.

Milei sostuvo que las políticas impulsadas por su Gobierno buscan dejar atrás años de restricciones, las cuales “perjudicaron a uno de los principales motores de la economía”.

4. Cuestionó la política agropecuaria de gobiernos anteriores

El mandatario volvió a cargar contra las administraciones pasadas al asegurar que el campo fue “castigado con impuestos, cepos, cupos y precios máximos” y convertido en “el pagador de última instancia” del Estado.

"Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de Argentina. Ese es el campo que fue, el exprimido y atado de manos, esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", anticipó el presidente en La Rural.

5. Confirmó el cronograma de reducción de retenciones

Repasó las bajas ya aplicadas y recordó que la soja continuará reduciendo su alícuota hasta llegar al 15% en diciembre de 2028. También destacó las rebajas para maíz, trigo, cebada y derivados de la soja.

6. Anunció una ley para proteger la propiedad privada

Milei defendió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y aseguró que permitirá atraer inversiones por unos 15.000 millones de dólares para distintas actividades productivas.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresó su respaldo al proyecto oficial y sostuvo que el respeto al derecho de propiedad es una condición indispensable para “fomentar las inversiones y el desarrollo del sector”.

7. Destacó más de mil desregulaciones para el agro

El Presidente enumeró las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la eliminación del cepo, del Impuesto PAIS, la flexibilización del Senasa, la autorización para importar maquinaria usada y la eliminación de diversas restricciones para exportar.

8. Resaltó la apertura de nuevos mercados

Según indicó, Argentina logró abrir más de 500 mercados internacionales durante su administración y avanzó en acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur, Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

9. Prometió más conectividad y financiamiento

También destacó la llegada de Starlink a zonas rurales, el acceso a nuevas herramientas de financiamiento para productores y la entrega de kits de conectividad para escuelas rurales.

10. Aseguró que el campo “producirá récord tras récord”

Sobre el cierre de su discurso, Milei proyectó que Argentina podrá duplicar su producción de granos hasta alcanzar las 300 millones de toneladas y sostuvo que el país recuperará su protagonismo mundial si mantiene las políticas de libertad económica.

Con estas definiciones, el Presidente buscó llevar tranquilidad al sector agropecuario, que había reclamado minutos antes la eliminación definitiva de las retenciones, aunque evitó realizar anuncios concretos sobre nuevas rebajas durante la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo.