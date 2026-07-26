26 de julio de 2026 - 12:55

Exposición rural: el campo respaldó el rumbo económico, pero reclamó el fin de las retenciones

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, respaldó las principales medidas económicas del Gobierno, aunque reclamó una baja de la carga impositiva, más infraestructura y la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Discurso de Nicolás Pino en la Exposición Rural 2027.

Discurso de Nicolás Pino en la Exposición Rural 2027.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aprovechó la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo para volver a reclamar la “eliminación definitiva de las retenciones”, una menor presión impositiva y mayores inversiones en infraestructura.

Leé además

El presidente Javier Milei encabeza la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

Milei reivindicó al agro en La Rural: "Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos"
Javier Milei y Victoria Villarruel, en su pico máximo de distanciamiento.

La incógnita de la Expo Rural: Villarruel fue invitada y podría coincidir con Milei en el acto central

Aunque valoró el rumbo económico del Gobierno nacional, sostuvo frente a Javier Milei que todavía quedan medidas pendientes para impulsar el crecimiento del campo, “principal motor de la economía”.

Durante su discurso, el dirigente aseguró que las cadenas agroindustriales generan más de US$83.000 millones para la economía argentina. Además, afirmó que la reducción parcial de las retenciones permitió reinvertir unos 6.000 millones de dólares en maquinaria, genética, pasturas y mejoras productivas.

Esto impulsó el crecimiento del empleo rural y de la producción.

La exigencias del Campo hacia el Gobierno de Milei

Uno de los pasajes más enfáticos del mensaje estuvo dedicado a los derechos de exportación.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, afirmó, antes de pedirle a la dirigencia política que “confíe en el campo”.

Pino también destacó los principales indicadores económicos de la gestión de Milei. En ese sentido, valoró la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, al tiempo que aseguró que “la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera” y celebró el mayor diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Rural.

No obstante, planteó una serie de reclamos para consolidar el crecimiento del sector.

Entre ellos, pidió reducir impuestos provinciales y municipales, eliminar tasas que “no se traducen en obras”, terminar con las “aduanas internas” entre provincias y destinar mayores recursos a infraestructura vial, caminos rurales, puertos, trenes, salud, educación, seguridad y conectividad digital.

“Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”, sostuvo.

En el tramo final de su exposición, el dirigente aseguró que el agro argentino todavía tiene un enorme potencial de expansión.

Señaló que el sector podría incrementar un 50% la producción de cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar la superficie forestada y aumentar en 2.000 millones de litros la producción lechera, lo que permitiría incorporar otros 20.000 millones de dólares anuales a la economía nacional.

Además, afirmó que el futuro del campo dependerá de la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, automatización, trazabilidad y conectividad para mejorar la competitividad internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Su eficiencia no es una licencia para usarlo sin control: sigue siendo, en términos absolutos, uno de los consumos más significativos del hogar durante el invierno.

Según las compañías eléctricas, este es el aparato en invierno que consume más energía en casa

Por Redacción Economía
ultima milla, parques industriales y nuevos negocios: los ejes de la transformacion logistica en mendoza

Última milla, parques industriales y nuevos negocios: los ejes de la transformación logística en Mendoza

Por Diana Chiani
Exportaciones.

Las exportaciones agroindustriales crecieron 17,3% y rozaron los US$27.000 millones

Por Redacción Economía
El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.518,85.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 27 de julio

Por Redacción Economía