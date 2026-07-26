Exposición rural: el campo respaldó el rumbo económico, pero reclamó el fin de las retenciones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Nicolás Pino , aprovechó la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo para volver a reclamar la “eliminación definitiva de las retenciones” , una menor presión impositiva y mayores inversiones en infraestructura.

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Aunque valoró el rumbo económico del Gobierno nacional, sostuvo frente a Javier Milei que todavía quedan medidas pendientes para impulsar el crecimiento del campo, “principal motor de la economía” .

Durante su discurso, el dirigente aseguró que las cadenas agroindustriales generan más de US$83.000 millones para la economía argentina . Además, afirmó que la reducción parcial de las retenciones permitió reinvertir unos 6.000 millones de dólares en maquinaria, genética, pasturas y mejoras productivas.

Esto impulsó el crecimiento del empleo rural y de la producción.

Uno de los pasajes más enfáticos del mensaje estuvo dedicado a los derechos de exportación.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, afirmó, antes de pedirle a la dirigencia política que “confíe en el campo”.

Pino también destacó los principales indicadores económicos de la gestión de Milei. En ese sentido, valoró la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, al tiempo que aseguró que “la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera” y celebró el mayor diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Rural.

No obstante, planteó una serie de reclamos para consolidar el crecimiento del sector.

Entre ellos, pidió reducir impuestos provinciales y municipales, eliminar tasas que “no se traducen en obras”, terminar con las “aduanas internas” entre provincias y destinar mayores recursos a infraestructura vial, caminos rurales, puertos, trenes, salud, educación, seguridad y conectividad digital.

“Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”, sostuvo.

En el tramo final de su exposición, el dirigente aseguró que el agro argentino todavía tiene un enorme potencial de expansión.

Señaló que el sector podría incrementar un 50% la producción de cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar la superficie forestada y aumentar en 2.000 millones de litros la producción lechera, lo que permitiría incorporar otros 20.000 millones de dólares anuales a la economía nacional.

Además, afirmó que el futuro del campo dependerá de la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, automatización, trazabilidad y conectividad para mejorar la competitividad internacional.