23 de julio de 2026 - 20:32

La incógnita de la Expo Rural: Villarruel fue invitada y podría coincidir con Milei en el acto central

El presidente viajará este fin de semana a Brasil para reunirse con Flavio Bolsonaro y posterga su visita a la Exposición Rural 2026 hasta el domingo. Villarruel, por su parte, no ha dado una respuesta.

Javier Milei y Victoria Villarruel, en su pico máximo de distanciamiento.

Javier Milei y Victoria Villarruel, en su pico máximo de distanciamiento.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La inauguración de la Exposición Rural 2026 podría convertirse este domingo en un tenso cruce dentro del Gobierno. Javier Milei encabezará el acto central y crece la expectativa por una posible presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene una relación prácticamente quebrada.

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Aunque la Sociedad Rural Argentina le envió una invitación formal para asistir al evento, Villarruel todavía no confirmó si participará. En las últimas celebraciones oficiales, la titular del Senado definió su asistencia a último momento, lo que obligó a reorganizar los protocolos para evitar situaciones incómodas.

Villarruel no da el “si” y MIlei busca acercarse al campo

El posible cruce se daría justo después de un nuevo capítulo de disputas a cielo abierto. En los últimos días, la titular del Senado volvió a marcar fuertes diferencias con la línea oficial al publicar un encendido mensaje sobre la soberanía de las Islas Malvinas durante la previa de un cruce deportivo.

Así, se distanció del tono adoptado por la Casa Rosada, que no buscó polemizar sobre el archipiélago y habló de las tareas diplomáticas que realizó desde diciembre de 2023.

El antecedente de las celebraciones por el Día de la Bandera en Rosario y la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán muestra una maniobra similar por parte de la titular de la Cámara alta: confirmaciones a último momento que obligaron a los gobernadores provinciales a desplegar operativos especiales para evitar cruces incómodos con el Gabinete nacional.

Ante Noticias Argentinas, desde el entorno de un mandatario provincial precisaron que si la vicepresidenta desea asistir a un evento oficial no pueden prohibirle el ingreso. “Es por protocolo”, expresaron.

Por su parte, el Jefe de Estado llegará al tradicional predio de Palermo tras su viaje a San Pablo. A su regreso, encabezará la ceremonia central de la Exposición Rural para brindar un discurso ante los referentes de la Mesa de Enlace y los principales actores del sector agropecuario. Será una nueva y clara señal de acercamiento por parte del Ejecutivo hacia el campo.

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