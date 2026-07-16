Expropiaciones y compra de tierras: qué dice el proyecto de Propiedad Privada y por qué apoya la UCR

Los senadores radicales por Mendoza apoyarán el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que trata el Senado nacional a instancias del gobierno de Javier Milei . Esta iniciativa, que endurece las expropiaciones y agiliza los desalojos , entre otras cuestiones, se discutía este jueves en la Cámara Alta pero el debate se postergó tres semanas por falta de quorum .

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Por su lado, la senadora justicialista Anabel Fernández Sagasti, tercera representante por Mendoza en el Senado y la única opositora, no participó de la sesión, ya que no pudo viajar a Buenos Aires por prescripción médica . Aunque desde su entorno aclararon que se opone al proyecto.

En este contexto, la senadora radical Mariana Juri confirmó su respaldo y el de Rodolfo Suárez , en base a que para su aplicación otorga "mucha potestad a las provincias" .

La norma se discutió mucho, tanto que el dictamen fue firmado el 20 de mayo pero el despacho sufrió 13 modificaciones de redacción .

En el radicalismo destacan cuatro puntos de la iniciativa que han generado "dudas":

-Queda prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de estados extranjeros.

-Queda prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de empresas con participación estatal extranjera salvo autorización de la provincia y del PEN.

-Toda adquisición debe inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales.

-Zonas de frontera. Deberá contar con la autorización de la provincia y del PEN.

Punto por punto: qué dice el proyecto

Según el dictamen definitivo, al que se llegó luego de muchas correcciones, esto dice el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en sus distintos aspectos

1. Expropiaciones y Regularización Dominial (Capítulo I)

Utilidad pública: la declaración de utilidad pública para expropiar un bien será de interpretación restrictiva, debiendo fundamentarse de forma idónea, necesaria y proporcional.

Indemnizaciones: sólo cubrirán el valor objetivo de mercado del bien y los daños directos, excluyendo valores afectivos o ganancias hipotéticas. El lucro cesante se reconocerá sólo si está debidamente probado y no podrá superar el 30% del daño emergente, salvo prueba en contrario. La indemnización se pagará en moneda de curso legal antes de transferir el dominio.

Tribunal de Tasaciones de la Nación: en caso de desacuerdo, la indemnización la fijará un juez basándose en el dictamen de este tribunal (que no es vinculante, pero requiere justificación para ser desestimado).

Ocupación temporánea: se regula estrictamente la ocupación por "estado de necesidad" , la cual solo podrá ordenar el Poder Ejecutivo por un máximo de 90 días (prorrogable por única vez por el mismo plazo ante emergencias graves comprobables) y requerirá indemnización.

Regularización dominial (Ley 24.374): se beneficia a ocupantes con causa lícita y posesión pacífica/continua de vivienda única por 10 años, extendiendo el beneficio a agricultores familiares en sus inmuebles rurales de residencia/producción.

2. Desalojos y Código Civil y Comercial (Capítulo II)

Proceso sumarísimo: las acciones de desalojo (urbanas y rurales) se tramitarán mediante juicio sumarísimo.

Desalojo inmediato: se autoriza la entrega inmediata del inmueble en casos de intrusos o tenedores precarios bajo caución juratoria. Asimismo, ante falta de pago o vencimiento de contrato, el locador puede pedir la desocupación inmediata.

Protección a vulnerables: si hay niños, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados , el juez debe dar intervención a organismos de protección y otorgar un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del lanzamiento.

Restitución de llaves: se regula el proceso de intimación previa de pago (mínimo de 10 días corridos) y se prohíbe al locador negarse a recibir las llaves del inmueble al finalizar el vínculo contractual.

3. Tierras Rurales por Extranjeros (Capítulo III)

Dominio provincial: se reafirma que las provincias conservan la jurisdicción plena y el dominio originario de sus recursos naturales.

Limitaciones a extranjeros: se eliminan varios artículos de la Ley 26.737. Las únicas prohibiciones explícitas de adquisición de tierras rurales serán para: Estados extranjeros. Empresas con participación estatal extranjera (salvo autorización provincial y nacional).

Se prohíbe el uso de "testaferros" o la interposición de personas para eludir estas normas.

4. Manejo del Fuego (Capítulo IV)

Uso del suelo tras incendios : en bosques nativos o no productivos incendiados, se prohíbe modificar el uso y destino que tenían previo al fuego.

Se deroga el artículo 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego y se encomienda a las distintas jurisdicciones mejorar los planes de prevención, control y restauración ambiental.

5. Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble (Capítulo V)

Digitalización: se habilita la presentación de documentos en soporte digital y con firma digital. Se reduce a un máximo de 30 días el plazo de calificación del Registro.

Nuevos organismos federales: Se crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para coordinar los registros provinciales. Se crea la Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones para centralizar la información de inhibiciones del país. Se propicia la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria vía web para trámites y solicitudes de informes unificados.



Pelea entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

La sesión de este jueves y el proyecto en particular provocaron un violento cruce en Whatsapp entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich, jefe del bloque de La Libertad Avanza.

Villarruel cuestionó sesionar en el contexto de la clasificación a la final del Mundial de Argentina y consideró que la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada era "indignante". Bullrich vinculó la ley al objetivo de "cambiar el país".

La vicepresidenta también acusó al oficialismo nacional de querer "vender el país" y "rifar" la integridad territorial. Bullrich se defendió asegurando que "ni se venden tierras, se desarrolla el país" para dejar de ser "subdesarrollados, populistas y pobres".

Bullrich incluso invitó a la vicepresidenta a renunciar ("Si no te gusta, renunciá") pero Villarruel le contestó que a ella también la votó la gente. La tildó de "obsecuente", "parásito" y "casta", y le lanzó una fuerte chicana: "Llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina".

Bullrich hasta hizo una analogía futbolística: "Los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales", expresó en el chat. Y trató de "maleducada" a Villarruel.