Mendoza celebró la ley de eutanasia en Francia y pidió que se apruebe el proyecto impulsado por Cornejo

La aprobación de la eutanasia y el suicidio asistido en Francia derivó en un pedido del Gobierno de Mendoza a los legisladores nacionales para avanzar en una norma para la Argentina, citando el proyecto presentado hace unos años por el diputado radical Lisandro Nieri e impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo por el caso Ostropolsky.

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Este jueves, el ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero, celebró la decisión de la Asamblea Nacional de Francia y reclamó al Congreso avanzar con una legislación similar. Las declaraciones se conocieron una vez superado el conflicto institucional con la Embajada francesa por los polémicos dichos de la vicegobernadora Hebe Casado sobre Les Bleus.

"Francia consagró por ley el derecho a una muerte digna mediante la eutanasia y el suicidio asistido. Un debate civilizatorio que pone en el centro la libertad individual y el fin del sufrimiento. Argentina debe avanzar en el mismo sentido", sostuvo en un mensaje publicado en X.

El funcionario recordó el caso del abogado mendocino y dirigente radical Daniel Ostropolsky, quien impulsó durante sus últimos años una campaña para legalizar la eutanasia tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Garantizar una muerte digna no es promover la muerte; es humanizar el final de la vida cuando la medicina ya no puede curar y solo queda el dolor irreversible.

"En Mendoza conocemos de cerca esta demanda. Hace un tiempo, Alfredo Cornejo, como legislador nacional, trabajó fuertemente en un proyecto de ley tomando como base el doloroso y movilizante caso de Daniel Ostropolsky, un querido mendocino que luchó hasta el final por este derecho", expresó Montero.

Y agregó: "Garantizar una muerte digna no es promover la muerte; es humanizar el final de la vida cuando la medicina ya no puede curar y solo queda el dolor irreversible".

Daniel Eduardo Ostropolsky, reconocido dirigente radical y abogado mendocino. Padecía ELA. Falleció en 2022. Archivo Los Andes

El antecedente del mendocino Daniel Ostropolsky y el proyecto de Nieri

El dirigente radical y abogado mendocino Daniel Ostropolsky murió el 13 de septiembre de 2022, a los 73 años, tras convivir con ELA.

Durante los últimos años de su vida impulsó una intensa campaña para instalar el debate sobre la eutanasia en Argentina. En mayo de 2021 publicó una carta abierta en la que reclamó la sanción de una ley que permitiera a quienes padecen enfermedades irreversibles decidir cómo transitar el final de su vida.

En diciembre de 2024, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó un homenaje en la Legislatura provincial en reconocimiento a su trayectoria y al aporte que realizó para visibilizar el debate.

En 2025, el diputado nacional Lisandro Nieri (UCR) presentó un proyecto para regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en todo el país, retomando gran parte de las propuestas impulsadas por Ostropolsky.

Qué dice la ley francesa sobre la eutanasia legal

La norma aprobada en Francia obtuvo 291 votos a favor y 241 en contra, luego de un extenso debate parlamentario que se prolongó durante casi dos años y estuvo marcado por sucesivos avances y rechazos entre la Cámara de Diputados y el Senado.

El proyecto había sido impulsado a fines de 2024 por el presidente Emmanuel Macron, quien convirtió la ampliación de los derechos vinculados al final de la vida en uno de los principales objetivos sociales de su segundo y último mandato, que concluye en mayo de 2027.

La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir est adoptée.



Sur cette question aussi intime que grave, qui touche à la vie, à la souffrance et à la dignité, une seule méthode était possible : prendre le temps de l’écoute, du dialogue et du débat.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 15, 2026

Pese a la aprobación legislativa, la norma aún deberá ser revisada por el Consejo Constitucional, a pedido del primer ministro Sébastien Lecornu, quien manifestó reparos sobre algunos aspectos del texto, entre ellos el plazo mínimo de reflexión de dos días previsto para los pacientes.

Tras la votación, Macron celebró el resultado en sus redes sociales y afirmó que el control constitucional continuará "conforme a los principios de nuestro Estado de derecho". Además, agradeció a los legisladores "que hicieron posible un debate constructivo y respetuoso".

La Asamblea Nacional de Francia aprobó por mayoría la ley de eutanasia EFE

En sentido contrario, la Iglesia Católica francesa calificó la ley como "una ruptura grave" en la historia del país europeo y advirtió que modificará profundamente la forma en que la sociedad se relaciona con la enfermedad, la discapacidad, la vejez y la vulnerabilidad.

El derecho a recibir "ayuda para morir" podrá concretarse mediante eutanasia o suicidio asistido, según las circunstancias de cada paciente.

Entre los principales requisitos figuran:

Ser mayor de edad.

Tener nacionalidad francesa o residencia permanente en Francia.

Padecer una enfermedad grave e incurable.

Encontrarse en una fase avanzada o terminal, con un deterioro irreversible de la salud.

Sufrir un dolor físico o psicológico que no pueda aliviarse o que el paciente considere insoportable.

Conservar plena capacidad para tomar decisiones libres y conscientes.

El procedimiento deberá iniciarse mediante una solicitud escrita dirigida a un médico. Luego, el caso será evaluado por un equipo interdisciplinario y el profesional deberá emitir una respuesta fundada en un plazo máximo de 15 días.

Si el pedido es aprobado, el paciente deberá ratificar su decisión después de un período mínimo de reflexión de dos días. Como regla general, será la propia persona quien administre el procedimiento. Solo cuando exista una incapacidad física comprobada podrá intervenir un médico o un enfermero para llevarlo a cabo.