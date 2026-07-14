14 de julio de 2026 - 18:46

En medio del conflicto diplomático, Hebe Casado posteó sobre la derrota de Francia en el Mundial

La selección francesa quedó eliminada tras perder con España y la vicegobernadora opinó en sus redes sociales tras ser declarada “persona no grata” por la embajada.

Hebe Casado volvió a opinar de la selección de Francia

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Luego de la derrota por 2 a 0, Casado utilizó sus redes sociales para opinar del encuentro. “Felicitaciones España!!! Qué pena por Francia que fue eliminado en su día!”, escribió la vicegobernadora, haciendo alusión a la Toma de la Bastilla ocurrida el 14 de julio de 1789.

Minutos después, la vicegobernadora volvió a bromear con la eliminación de Francia con otra publicación. "Ya no será segundo Francia", haciendo referencia a la broma de los argentinos a los franceses tras la final de Qatar 2022.

La respuesta de Cornejo a la embajada francesa

El gobernador Alfredo Cornejo envió este martes una respuesta formal a la Embajada de Francia luego de que el embajador Romain Nadal declarara persona non grata a la vicegobernadora Casado.

La nota fue entregada al propio Nadal por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Saenz, quien viajó a Buenos Aires para participar de la recepción organizada por la representación diplomática francesa con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, que se celebra cada 14 de julio.

Durante esa actividad, Videla Saenz hizo entrega de una carta firmada por Cornejo, en lo que es el primer gesto institucional del Gobierno de Mendoza desde que se desató el conflicto entre la vicegobernadora y la Embajada francesa.

En la carta, Cornejo no mencionó a Casado, pero aclaró que sus expresiones no representan al Gobierno provincial. Los Andes pudo saber que que durante el trancurso del martes Videla Saenz o el Gobierno provincial van realizar una publicación en redes sociales con imágenes del momento de entrega de la carta al embajador francés.

El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal

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La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que Nadal confirmara públicamente que declaró a Casado "persona non grata" al considerar que la funcionaria realizó "declaraciones abiertamente racistas" y que no se retractó de sus dichos.

"Sí, la declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas", afirmó el embajador durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play.

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